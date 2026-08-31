Lionel Messi se despide de la Selección argentina con impresionantes récords en su carrera

Buenos Aires, 31 Agosto (NA) - Lionel Messi finaliza su etapa con la Selección argentina tras haber disputado 207 partidos y anotado 125 goles con el equipo mayor, convirtiéndose así en el jugador con más presencias y el máximo goleador en la historia de la albiceleste. A lo largo de más de dos décadas, Messi ha cosechado cuatro títulos con la selección mayor y seis si se cuentan el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Su debut con la selección mayor ocurrió el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría en un amistoso en Budapest, donde fue expulsado pocos segundos después de ingresar. Su último partido se llevó a cabo en la final del Mundial 2026 contra España, el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Con un promedio de 0,60 goles por encuentro, sus 125 goles en 207 partidos lo posicionan como el máximo anotador sudamericano en la historia de las selecciones masculinas. En detalle, su desglose goleador incluye 54 tantos en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Además, es el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias de la CONMEBOL.

Con la selección mayor, Messi logró cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su primer gran éxito con el equipo absoluto se produjo en el Maracaná frente a Brasil, y un año y medio después levantó la Copa del Mundo como capitán en Qatar.

Durante su trayectoria en los Mundiales, Messi disputó seis ediciones: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Alcanzó tres finales, siendo subcampeón en 2014 y 2026, y se consagró campeón en 2022.

En total, acumuló 34 partidos y 21 goles en los Mundiales, además de 23 victorias, convirtiéndose en el jugador con más partidos y triunfos en la historia del torneo. Sus 21 goles lo posicionan detrás de Kylian Mbappé, quien finalizó el Mundial 2026 con 22.

Messi es el único futbolista que ha ganado dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial, distinción que recibió en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la edición de 2022, se convirtió en el primer jugador en marcar en todas las fases de una Copa del Mundo, desde la fase de grupos hasta la final.

Además, durante la Copa América, Messi disputó 39 encuentros en siete ediciones entre 2007 y 2024, siendo el jugador con más partidos en la historia del torneo, anotando 14 goles y participando en las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024, logrando títulos en las dos últimas.

En las Eliminatorias Sudamericanas, participó en 72 partidos y anotó 36 goles, empatando con el ecuatoriano Iván Hurtado en el récord de presencias en la clasificación de CONMEBOL, y siendo el máximo goleador en la historia de dichas Eliminatorias.

Messi también estableció un nuevo récord durante el Mundial 2026, convirtiéndose en el argentino de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo a los 39 años, donde marcó ocho goles y brindó cuatro asistencias en el camino hacia la final contra España.

Su balance final con la camiseta argentina es de 207 partidos, 125 goles, cuatro títulos con la selección mayor y seis en total contando categorías juveniles y olímpicas, además de seis Mundiales disputados y numerosos récords individuales en las principales competiciones internacionales.