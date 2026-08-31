Adolescente de Carolina del Norte acusada de asesinato por transmitir tiroteo en mezquita de San Diego

FOTO: Acusan de asesinato a adolescente que transmitió en vivo tiroteo en mezquita de San Diego

Una joven de 17 años, oriunda de Carolina del Norte, ha sido acusada de asesinato tras su participación en un tiroteo que dejó tres muertos en una mezquita de San Diego. La menor, quien transmitió el ataque en vivo, también difundió los escritos supremacistas de los perpetradores, según informó el fiscal de distrito Jim O\u0027Neill en una conferencia de prensa el lunes.

El funcionario destacó que la adolescente fue arrestada la semana pasada y formalmente acusada por un jurado investigador justo antes del inicio del año escolar. O\u0027Neill subrayó que las leyes de Carolina del Norte establecen que los cargos por complicidad conllevan las mismas penas que si la joven hubiera llevado a cabo el ataque personalmente.

"La persona en cuestión, de aquí de la localidad, fue quien grabó la transmisión en vivo", explicó O\u0027Neill. "Ella difundió esa información y publicó el manifiesto de ellos".

Los responsables del ataque, Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18, irrumpieron en el Centro Islámico el 18 de mayo. Durante el incidente, un guardia de seguridad se enfrentó a ellos, intercambiando disparos y logrando proteger a 140 niños que estaban presentes en el lugar.

Los atacantes mataron al guardia, Amin Abdullah, y a otros dos hombres antes de quitarse la vida en un vehículo cercano. En sus escritos, dejaron diatribas contra diversas personas y mencionaron como inspiración al autor de un ataque en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, que resultó en 51 muertes en 2019.