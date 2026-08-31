Adolescente de Carolina del Norte acusada de asesinato por transmitir tiroteo en mezquita de San Diego
Una joven de 17 años fue acusada de asesinato por su rol en el tiroteo en San Diego, donde tres personas perdieron la vida. La adolescente transmitió el ataque en vivo y compartió manifiestos supremacistas.
FOTO: Acusan de asesinato a adolescente que transmitió en vivo tiroteo en mezquita de San Diego
Una joven de 17 años, oriunda de Carolina del Norte, ha sido acusada de asesinato tras su participación en un tiroteo que dejó tres muertos en una mezquita de San Diego. La menor, quien transmitió el ataque en vivo, también difundió los escritos supremacistas de los perpetradores, según informó el fiscal de distrito Jim O\u0027Neill en una conferencia de prensa el lunes.
El funcionario destacó que la adolescente fue arrestada la semana pasada y formalmente acusada por un jurado investigador justo antes del inicio del año escolar. O\u0027Neill subrayó que las leyes de Carolina del Norte establecen que los cargos por complicidad conllevan las mismas penas que si la joven hubiera llevado a cabo el ataque personalmente.
"La persona en cuestión, de aquí de la localidad, fue quien grabó la transmisión en vivo", explicó O\u0027Neill. "Ella difundió esa información y publicó el manifiesto de ellos".
Los responsables del ataque, Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18, irrumpieron en el Centro Islámico el 18 de mayo. Durante el incidente, un guardia de seguridad se enfrentó a ellos, intercambiando disparos y logrando proteger a 140 niños que estaban presentes en el lugar.
Los atacantes mataron al guardia, Amin Abdullah, y a otros dos hombres antes de quitarse la vida en un vehículo cercano. En sus escritos, dejaron diatribas contra diversas personas y mencionaron como inspiración al autor de un ataque en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, que resultó en 51 muertes en 2019.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en San Diego?
Una adolescente fue acusada de asesinato por su participación en un tiroteo en una mezquita que dejó tres muertos.
¿Quiénes son los atacantes?
Los atacantes fueron Cain Clark y Caleb Vazquez, quienes murieron tras el ataque.
¿Cuántas personas murieron?
El tiroteo resultó en la muerte de tres personas, incluyendo al guardia de seguridad.
¿Qué hizo la adolescente?
Transmitió el ataque en vivo y compartió escritos supremacistas de los agresores.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
El tiroteo tuvo lugar el 18 de mayo.
[Fuente: AP]