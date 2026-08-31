El US Open se extiende y los tenistas advierten sobre la duración excesiva de los torneos

FOTO: El US Open se alarga y los jugadores temen que los torneos duren demasiado

NUEVA YORK — El Abierto de Estados Unidos ya había comenzado su tercera semana cuando Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz iniciaron la defensa de sus títulos. Lo que antes era una competencia de dos semanas ahora se extiende, y el director ejecutivo de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Craig Tiley, respondió con humor cuando le preguntaron sobre la posibilidad de seguir aumentando la duración: "Cuatro semanas".

Sin embargo, muchos jugadores temen que esta broma se convierta en realidad. La inquietud por un calendario abarrotado ya existía antes de que el torneo comenzara a adelantar el inicio del cuadro principal de individuales el año pasado a un domingo.

"Espero que no empiecen en algún momento el sábado, ¿saben? Y luego el viernes y el jueves, martes, miércoles", comentó Marta Kostyuk, la undécima preclasificada de Ucrania.

Kostyuk, quien ganó el domingo, disfrutó de dos días de descanso antes de sus siguientes partidos. Por su parte, Alcaraz y el primer preclasificado Alexander Zverev, junto con la campeona de 2023 Coco Gauff, comenzaron sus partidos el lunes y martes, en un formato que antes se completaba en solo dos días.

"Están encontrando maneras de alargar los torneos, lo cual creo que es duro para los jugadores", expresó el canadiense Denis Shapovalov.

Leylah Fernández, subcampeona en 2021, también se benefició de un día extra de descanso para pasar tiempo con su hermana en Nueva York. Sin embargo, Shapovalov enfatizó que un día adicional no necesariamente significa más tiempo libre. "Estar libre es cuando estás en casa, puedes dormir en tu cama y no concentrarte en el tenis", explicó.

La expansión a un evento de tres semanas se implementó el año pasado, además del cambio de fecha para el inicio de los individuales. La USTA trasladó el torneo de dobles mixtos a un evento de dos días, con la intención de atraer a más jugadores destacados.

Este año, se agregó otro día con un torneo de clasificación que se llevó a cabo el lunes para completar el cuadro de 16 equipos. Con un gran número de asistentes durante la "semana del aficionado", los organizadores buscan aumentar el interés en el evento.

"Esto se convertirá en el Disneyland del tenis", afirmó Tiley, aunque aclaró que no necesariamente implica alargar el torneo, sino diversificar los tipos de eventos.

Sin embargo, la tendencia de extender los torneos es evidente en todo el circuito, especialmente en los eventos Masters 1.000, que ahora tienen una duración de 10 días. Los jugadores sienten la presión de competir en eventos más largos, lo que reduce el tiempo de recuperación entre torneos. Frances Tiafoe, por ejemplo, tuvo que retirarse del dobles mixtos tras llegar a la final en Cincinnati para poder descansar.

"Hablando en los vestuarios, no creo que a nadie le guste lo largas que son las temporadas en general ahora mismo", concluyó Shapovalov. "Todo se ha vuelto demasiado largo".