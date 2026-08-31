Mario Bolatti, sobre el retiro de Messi: “Se va a notar su ausencia”

Mario Bolatti habló con Cadena 3 sobre el anuncio de Lionel Messi, quien decidió ponerle punto final a su etapa en la Selección argentina.

El exmediocampista, que actualmente se encuentra en Italia, reconoció que la noticia no lo tomó por sorpresa y consideró que, por la edad y las circunstancias personales del astro rosarino, era una decisión que podía esperarse.

“Estoy en Italia. Me enteré por Cadena 3. Estaba paseando y no tenía idea de lo que pasaba. Era de esperarse que ahora o dentro de poco sucediera lo que sucedió. Todos lo veníamos masticando”, expresó.

Bolatti compartió plantel con Messi durante el Mundial de Sudáfrica 2010, además de integrar la Selección entre 2009 y 2011. Para el exjugador, haber formado parte de aquel equipo representa uno de los grandes orgullos de su carrera.

“Estuve de 2009 a 2011 en la Selección, Mundial de por medio. Compartimos esa Copa. Estoy orgulloso de haber estado en la Selección y de haber podido compartir con Messi, (Diego) Maradona y otros grandes jugadores”, recordó.

“Futbolísticamente es un distinto”

Bolatti no dudó al referirse a la dimensión futbolística de Messi y destacó también la evolución que experimentó el capitán argentino desde sus primeros años con la Selección.

“Futbolísticamente es un distinto. Todos lo ven. No hay palabras ni calificativos que puedan definirlo: se dijo todo”, afirmó.

Al recordar al Messi que conoció en Sudáfrica, explicó que era un futbolista mucho más introvertido que el que se pudo ver con el paso de los años.

“En 2010 era introvertido, pero fue hace 16 años. Éramos jóvenes, a esa edad uno tiene otra personalidad y con el tiempo fue madurando. Era un chico. Fue tomando otro protagonismo con los años en su forma de ser”, señaló.

El momento de Messi tras dos décadas con Argentina

El exmediocampista también se refirió al impacto emocional que puede tener para Messi ponerle fin a una historia de casi dos décadas con la camiseta argentina.

“Cada jugador lo vive a su manera. En lo personal, uno se aferra a la familia, los amigos. Un jugador como Leo en estas situaciones no debe pasarla para nada fácil, porque transcurrieron 20 años en la Selección. Se le deben cruzar un montón de cosas por la cabeza”, sostuvo.

En ese sentido, Bolatti consideró que no existe una manera única de afrontar el final de una carrera deportiva.

“Muchos jugadores hicieron el clic rápidamente tras colgar los botines, que al día siguiente ya no extrañaban, y a otros les costó más tiempo. Extrañaban y se dilataba el cortar el hilo. Cada jugador tiene su proceso”, explicó.

Y agregó: “Lo extrañaremos siempre. Somos jugadores de por vida. El físico, la cabeza o lo que sea nos limita. El tiempo es corto. Las sensaciones y la adrenalina del fútbol son muy difíciles de encontrar en otro lado”.

“Fue el que hizo la diferencia en el Mundial pasado”

Bolatti también analizó el rendimiento de Messi en el último Mundial que disputó y remarcó su importancia dentro del equipo argentino.

“Fue el que hizo la diferencia en el Mundial pasado. Lo noté con un ritmo un poco más bajo, al igual que el resto, pero eso depende de la situación a la que llegaron, con jugadores con desgaste en un año largo y competitivo”, manifestó.

Finalmente, el exjugador de la Selección anticipó que la ausencia de Messi tendrá un peso significativo para el fútbol argentino y pidió paciencia para el proceso que se inicia.

“Tal vez haya un recambio generacional en cuanto a jugadores. Será muy significativa la ausencia de Messi. Junto a Maradona, son los dos mejores de la historia. Se va a notar”, concluyó.

“Hay que darle tiempo al proceso que continúe”, completó.

Entrevista de "Viva la Radio"