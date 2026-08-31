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Infantino, sobre la despedida de Messi de la selección: "Te retirás como campeón de la Copa Mundial"

La “Pulga” anunció el retiro del conjunto nacional este lunes con una carta en sus redes. 

31/08/2026 | 16:19Redacción Cadena 3

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Gianni Infantino le dedicó un mensaje a Messi por el anuncio del retiro de la Selección argentina.

FOTO: Gianni Infantino le dedicó un mensaje a Messi por el anuncio del retiro de la Selección argentina.

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El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, le dedicó dos posteos en sus redes sociales a Lionel Messi por el anuncio de su retiro de la Selección argentina, donde destacó los logros obtenidos como la Copa del Mundo en Qatar 2022 y lo brindado por el jugador a los admiradores del fútbol.

El titular de la máxima organización en el plano mundial del fútbol internacional dedicó unas palabras al astro argentino, primero en la sección de Historias en su Instagram: "Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados del fútbol. Te retirás del fútbol internacional como campeón de la Copa Mundial de la FIFA y como uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro deporte. Te deseo todo lo mejor."

Además, en una publicación, con una serie de fotos donde se encuentra Gianni con Lionel, en conjunto de un texto felicitándolo por la trayectoria en la Selección argentina: “Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”.

"Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseer el récord de más partidos jugados en la historia del Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre", expresó Infantino en el texto con dedicatoria a Messi.

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Para finalizar, el presidente de la entidad se mostró con gratitud hacia la entrega de Lionel hacia el conjunto Albiceleste: "Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo", y agregó "Te deseo lo mejor en tu próxima etapa".  

Lectura rápida

¿Quién dedicó posteos a Lionel Messi?
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dedicó posteos a Lionel Messi.

¿Qué logros destacó Infantino de Messi?
Destacó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y su trayectoria en la Selección argentina.

¿Dónde hizo Infantino sus publicaciones?
En su Instagram y en una publicación con fotos.

¿Cuándo se anunció el retiro de Messi?
El artículo no especifica la fecha exacta del anuncio de su retiro.

¿Por qué Infantino agradeció a Messi?
Agradeció por los recuerdos inolvidables y por unir a los aficionados del fútbol.

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