Messi y la carta que nadie quería leer: "Gracias siempre, siempre"

Por Marcelo Lamberti

Miro una y otra vez tu carta, escrita de puño y letra, y es como volver a empezar, porque quiero no creer que sea realidad. Tan grande fuiste, sos y serás que hasta estuviste en ese detalle: escribirla de tu puño y letra. En una época atravesada por la inteligencia artificial y tantas otras cosas, ese gesto tiene otro valor. Escribir a mano es escribir con el corazón, con el dolor de lo que nos estabas contando a todos.

Era un momento que iba a llegar y todos lo teníamos claro, pero sorprendiste tantas veces que hasta nos permitimos una última ilusión. Particularmente, pensé que todo esto iba a llegar, cuanto menos, a fin de año. Por momentos también creí que podía ilusionarme con verte después de una Copa América más. Pero no fue así.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tenés una vida, tenés sentimientos, te pasan y te han pasado cosas. Y siempre fuiste absolutamente cuidadoso de los tiempos. Si hay algo que manejaste bien fue justamente eso: hacer que cada momento llegara de la mejor manera. Esta es la carta que nadie quiso ver, la carta que nadie quería recibir, pero finalmente llegó.

Después de todo ese egoísmo que nos lleva a preguntarnos “¿hasta cuándo?” o “¿por qué ahora?”, esta decisión nos abre las puertas a algo que, en definitiva, es lo que tenemos que mirar: tu vida, tu felicidad y todo lo que todavía tenés por delante. Respetarte siempre. Respetar tus momentos, tus tiempos y todo aquello que quieras hacer de acá en adelante.

El “gracias” parece quedar corto, parece ser poco frente a tantas y tantas alegrías que nos diste durante tantos años. Simplemente, a esta altura, queda decirte gracias, siempre, siempre. Te vamos a tener presente. Marcaste una era en la Selección argentina, pero, por sobre todas las cosas, marcaste a fuego una relación con el pueblo argentino. Y eso no es para cualquiera. Gracias, gracias, gracias.