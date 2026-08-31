Pullaro inauguró el Santa Fe Business Forum: "Cuando el Estado quiere, el Estado puede"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes la apertura del Santa Fe Business Forum, que reúne a empresas, inversores y representantes de distintos sectores productivos con el objetivo de generar nuevos negocios y ampliar mercados.

Durante su discurso, el mandatario destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles y poderes del Estado para enfrentar la violencia y el narcotráfico en Rosario. “Cuando el Estado quiere, el Estado puede”, afirmó, y sostuvo que la ciudad atraviesa actualmente una situación diferente a la de hace casi tres años.

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Pullaro también reivindicó el entramado productivo santafesino y remarcó que la provincia cuenta con unas 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.000 cooperativas. En ese sentido, señaló que muchas empresas tienen un fuerte arraigo familiar y comunitario, y que sus propietarios vuelcan buena parte de sus recursos en ampliar plantas, incorporar tecnología y generar empleo.

Además, destacó las inversiones realizadas para reducir costos productivos, logísticos y energéticos y explicó que la provincia busca consolidar sus mercados internacionales y abrir nuevos destinos. Mencionó especialmente el rol de los puertos santafesinos como socios estratégicos de otras provincias vinculadas con la energía y la minería. “Hoy gobernar es generar trabajo, generar crecimiento económico y trabajar al lado del sector privado”, sostuvo.

Informe de Alejo Gerbaudo.