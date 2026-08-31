Pullaro inauguró el Santa Fe Business Forum: "Cuando el Estado quiere, el Estado puede"
El mandatario provincial destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles y poderes públicos para enfrentar la violencia y el narcotráfico, y reivindicó el potencial productivo santafesino ante empresarios e inversores.
31/08/2026 | 11:02Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Pullaro desde el Santa Fe Business Forum.
-
Audio. Pullaro inauguró el Santa Fe Business Forum: "Cuando el Estado quiere, el Estado puede"
Cadena 3 Rosario
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes la apertura del Santa Fe Business Forum, que reúne a empresas, inversores y representantes de distintos sectores productivos con el objetivo de generar nuevos negocios y ampliar mercados.
Durante su discurso, el mandatario destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles y poderes del Estado para enfrentar la violencia y el narcotráfico en Rosario. “Cuando el Estado quiere, el Estado puede”, afirmó, y sostuvo que la ciudad atraviesa actualmente una situación diferente a la de hace casi tres años.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Pullaro también reivindicó el entramado productivo santafesino y remarcó que la provincia cuenta con unas 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.000 cooperativas. En ese sentido, señaló que muchas empresas tienen un fuerte arraigo familiar y comunitario, y que sus propietarios vuelcan buena parte de sus recursos en ampliar plantas, incorporar tecnología y generar empleo.
Además, destacó las inversiones realizadas para reducir costos productivos, logísticos y energéticos y explicó que la provincia busca consolidar sus mercados internacionales y abrir nuevos destinos. Mencionó especialmente el rol de los puertos santafesinos como socios estratégicos de otras provincias vinculadas con la energía y la minería. “Hoy gobernar es generar trabajo, generar crecimiento económico y trabajar al lado del sector privado”, sostuvo.
Informe de Alejo Gerbaudo.
Lectura rápida
¿Quién encabezó la apertura del Santa Fe Business Forum? El gobernador Maximiliano Pullaro.
¿Cuál es el objetivo del Santa Fe Business Forum? Generar nuevos negocios y ampliar mercados.
¿Qué situación se mencionó sobre Rosario? Se afirmó que la ciudad atraviesa una situación diferente a la de hace casi tres años.
¿Cuántas pymes hay en la provincia? La provincia cuenta con unas 7.000 pymes.
¿Qué buscan los puertos santafesinos según Pullaro? Consolidar sus mercados internacionales y abrir nuevos destinos.