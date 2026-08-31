La Cámara de Representantes investiga la táctica de la DEA que permitió la circulación de fentanilo

FOTO: Comisión de cámara baja indaga táctica de la DEA que mantuvo fentanilo en las calles

MIAMI — Una táctica policial controvertida ha permitido que grandes cantidades de fentanilo mortal lleguen a las calles, mientras las autoridades federales intentaban construir casos antidrogas más robustos. Esta estrategia se encuentra actualmente bajo el escrutinio de los republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El presidente de la comisión, el congresista James Comer, republicano de Kentucky, envió una carta al secretario de Justicia Todd Blanche solicitando documentos relacionados con la estrategia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que consistía en vigilar, pero no incautar, grandes cargamentos de fentanilo.

La carta subraya preocupaciones expresadas por funcionarios de Nuevo México, epicentro de la crisis del fentanilo, donde informantes de la DEA revelaron que se les ordenó no incautar cientos de miles de pastillas de la sustancia, posiblemente violando normas del Departamento de Justicia diseñadas para proteger a las comunidades. La semana pasada, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para forzar la entrega de documentos que también buscan los republicanos.

"Aunque los agentes de la DEA pueden no tener recursos para interceptar cada envío, una política que les ordene no actuar ante envíos significativos es inaceptable y ha causado un daño considerable y la pérdida de vidas", expresó Comer en su carta, de la cual se obtuvo una copia.

Hasta el momento, la DEA no ha emitido comentarios sobre este asunto.

La demanda y la investigación del Congreso se producen dos meses después de que una investigación de la AP revelara que agentes de la DEA observaron grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, permitiendo que llegaran a las calles mientras se fortalecían los casos penales.

El fentanilo no fue incautado durante la epidemia de drogas más letal en la historia de Estados Unidos, incluso cuando la DEA lideraba una campaña de concientización pública llamada "One Pill Can Kill" que enfatizaba que incluso pequeñas dosis de la sustancia pueden ser mortales. El año pasado, la Casa Blanca catalogó al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".

Comer ha solicitado registros que abarcan únicamente el gobierno de Joe Biden, alegando que su administración ha relajado los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo establecidos durante el mandato de Donald Trump. Estos protocolos, argumentó Comer, deberían haber evitado que el fentanilo llegara a las calles en tales cantidades.

La política anterior, implementada en 2017, requería que los agentes "incautaran o impidieran la distribución" de fentanilo "tan pronto como fuera posible". El Departamento de Justicia revisó estas normas en 2024, otorgando mayor discrecionalidad a las fuerzas policiales sobre si actuar o no para detener el tráfico de fentanilo, argumentando que esto podría beneficiar las investigaciones.

La investigación de la AP reveló que esta estrategia, conocida como permitir que las drogas "caminen", continuó durante la segunda administración de Trump, justo antes de un decomiso histórico de fentanilo anunciado en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi.

Como parte de esa investigación, las autoridades incautaron aproximadamente 3 millones de pastillas de fentanilo. Sin embargo, se estima que cantidades aún mayores no fueron confiscadas, mientras que agentes en Albuquerque observaban desde helicópteros cómo distribuidores de drogas entraban a hoteles con mochilas que se creía contenían hasta 100,000 pastillas de fentanilo.

Un exsupervisor de la DEA involucrado en el caso, que ahora es uno de los denunciantes, afirmó que toda la red podría haberse desmantelado seis meses antes.

El organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció recientemente una revisión nacional de las políticas y de las investigaciones con escuchas telefónicas para determinar si esta táctica se ha utilizado en otros lugares.

"Nuestras investigaciones son complejas y se llevan a cabo bajo el marco de la ley", declaró el administrador de la DEA, Terry Cole, en una entrevista reciente, enfatizando la importancia de mantener el enfoque en los adversarios en la lucha contra el narcotráfico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de inteligencia artificial generativa.