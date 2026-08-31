Intensa jornada para los argentinos en el US Open: Báez y otros en busca de la segunda ronda

FOTO: Se viene una jornada intensa para los argentinos en el US Open.

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- Tras el histórico triunfo de Mariano Navone sobre el serbio Novak Djokovic, la actividad en la primera ronda del US Open continuará este lunes con una jornada muy intensa para los argentinos.

Los representantes nacionales que saldrán a la cancha este lunes serán Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Facundo Díaz Acosta y Román Andrés Burruchaga.

También jugará el argentino Thiago Tirante, quien deberá completar su partido ante el francés Adrian Mannarino, en el que estaba en una situación complicada.

Tirante, que tuvo buenas actuaciones en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, se encontraba perdiendo 5-2 en el quinto set cuando el encuentro fue suspendido por la lluvia. Ambos jugadores volverán a la cancha en el segundo turno de la Cancha 6, una vez que finalice el partido entre la tailandesa Mananchaya Sawangkaew y la húngara Panna Udvardy, que comenzará a las 12 del mediodía (hora de Argentina).

De los argentinos que comenzarán su partido desde cero, el primero en salir a la cancha será Báez, quien no jugará antes de las 14:35, y se enfrentará al local Brandon Nakashima (16°), que viene de alcanzar la final en Canadá y las semifinales en Cincinnati.

Por su parte, Trungelliti jugará no antes de las 14:55 contra el chino Shang Juncheng, en lo que representa una buena oportunidad para conseguir su segunda victoria en un cuadro principal del US Open.

Más tarde será el turno de Díaz Acosta, un jugador que brilló a inicios de 2024 al ganar el Argentina Open, pero que en las últimas temporadas ha enfrentado problemas físicos. Saldrá a la cancha no antes de las 16:35 para medirse con el francés Quentin Halys.

Finalmente, Burruchaga se enfrentará no antes de las 16:50 al ruso Karen Khachanov, quien alcanzó las semifinales en este torneo en 2022.