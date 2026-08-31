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Milei, en el Congreso de la FIA: "Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina"

El presidente abogó por el regreso a la Argentina de la Fórmula 1 y el Rally Mundial.

31/08/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

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Javier Milei.

FOTO: Javier Milei.

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 El presidente Javier Milei promovió este lunes por el regreso de la Fórmula 1 y el Rally Mundial a la Argentina con un guiño al piloto Franco Colapinto. Lo hizo durante su discurso en el Congreso de la FIA.

“Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”, dijo Milei en el escenario del Automóvil Club Argentino.

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Lectura rápida

¿Qué promovió Javier Milei? El regreso de la Fórmula 1 y el Rally Mundial a la Argentina.

¿Quién es el piloto mencionado? El piloto es Franco Colapinto.

¿Cuándo se realizó el discurso? El discurso se realizó este lunes.

¿Dónde se llevó a cabo el discurso? En el Congreso de la FIA.

¿Por qué es relevante el guiño a Colapinto? Porque Milei expresó su deseo de ver a Colapinto compitiendo en la Argentina.

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