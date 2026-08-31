Milei, en el Congreso de la FIA: "Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina"

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El presidente Javier Milei promovió este lunes por el regreso de la Fórmula 1 y el Rally Mundial a la Argentina con un guiño al piloto Franco Colapinto. Lo hizo durante su discurso en el Congreso de la FIA.

“Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”, dijo Milei en el escenario del Automóvil Club Argentino.

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