Milei, en el Congreso de la FIA: "Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina"
El presidente abogó por el regreso a la Argentina de la Fórmula 1 y el Rally Mundial.
31/08/2026 | 11:49Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei.
El presidente Javier Milei promovió este lunes por el regreso de la Fórmula 1 y el Rally Mundial a la Argentina con un guiño al piloto Franco Colapinto. Lo hizo durante su discurso en el Congreso de la FIA.
“Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”, dijo Milei en el escenario del Automóvil Club Argentino.
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Lectura rápida
¿Qué promovió Javier Milei? El regreso de la Fórmula 1 y el Rally Mundial a la Argentina.
¿Quién es el piloto mencionado? El piloto es Franco Colapinto.
¿Cuándo se realizó el discurso? El discurso se realizó este lunes.
¿Dónde se llevó a cabo el discurso? En el Congreso de la FIA.
¿Por qué es relevante el guiño a Colapinto? Porque Milei expresó su deseo de ver a Colapinto compitiendo en la Argentina.