Comenzó septiembre: cuándo llega el próximo fin de semana largo

Septiembre arranca sin pausa en el calendario nacional. A diferencia de otros meses, este período no cuenta con ningún feriado ni día no laborable a nivel general en Argentina, por lo que habrá que esperar hasta octubre para disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

El último descanso patrio fue el 17 de agosto. Quienes busquen un corte en la rutina deberán agendar la próxima fecha oficial: el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando así un fin de semana de tres días.

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Fechas especiales y días no laborables de septiembre

Aunque no haya feriados nacionales, septiembre incluye celebraciones clave y jornadas no laborables para la comunidad judía:

Rosh Hashaná (Año Nuevo judío): desde el atardecer del viernes 11 hasta el atardecer del domingo 13 de septiembre (día no laborable).

Yom Kipur (Día del Perdón): desde el atardecer del domingo 20 hasta el atardecer del lunes 21 de septiembre (día no laborable).

11 de septiembre: Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento (jornada con dinámicas especiales en el ámbito educativo).

21 de septiembre: Día del Estudiante y comienzo de la primavera. Aunque no es feriado, genera encuentros recreativos e interrupciones de clases en niveles secundario y universitario.

Calendario de feriados restantes en 2026

Tras la pausa de septiembre, el tramo final del año concentra los últimos descansos del país:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 20 a lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado al lunes 23, conformando un fin de semana largo de tres días).

Lunes 7 y martes 8 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos (7) y Día de la Inmaculada Concepción de María (8), creando un puente de cuatro días.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).