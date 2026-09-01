La Rioja lanza un paquete de medidas para aliviar el endeudamiento de las familias

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas financieras a través del banco provincial, destinadas a contener el endeudamiento de las familias riojanas.

La iniciativa, presentada bajo el marco de una emergencia crediticia por 180 días contra los denominados “abusos financieros”, busca dar respuesta a la progresiva erosión en la capacidad de pago de los hogares.

Ante este escenario, la administración riojana optó por intervenir de manera directa para aliviar la carga que pesa sobre las familias, mediante un programa de asistencia del Banco Rioja compuesto por tres herramientas concretas.

En primer lugar, el banco provincial dispondrá una baja de 20 puntos en la tasa de interés de sus préstamos personales. El beneficio alcanzará tanto a la solicitud de nuevos créditos como a las refinanciaciones de pasivos de aquellos clientes que se encuentren al día.

En paralelo, se establecerán condiciones especiales de regularización dirigidas de manera específica a las personas que acumulen un atraso de 90 días o más en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Además, se implementará un plan de reestructuración para los saldos de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco Rioja, que permitirá financiar las deudas en hasta 36 cuotas mensuales con tasas fijas.

El respaldo político y el costo fiscal

El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, explicó a Cadena 3 que desde hace dos semanas la Legislatura sancionó una ley que suspende las ejecuciones relacionadas con operaciones financieras. También se anunció un decreto que obliga a las entidades que otorgan créditos a registrarse e informar claramente las tasas de interés aplicadas.

Luna Corzo destacó que la estrategia incluye bajar las tasas de los créditos personales y ofrecer líneas más ventajosas para los empleados públicos en situación de morosidad.

“Con esto nos ponemos en línea con el Banco Nación”, añadió, al referirse a una disminución de 20 puntos en la tasa de créditos personales y de 10 puntos para quienes ya tienen deudas.

Los funcionarios reconocieron las dificultades fiscales que enfrenta La Rioja. Luna Corzo aclaró que el costo fiscal se repartirá entre la rentabilidad del banco y las cuentas que la provincia tiene en esa entidad.

“Con esta medida la provincia no está poniendo en riesgo el equilibrio fiscal que tiene”, aseguró.

Deudores responsables y crisis de ingresos

El director del Banco de La Rioja también respondió a inquietudes sobre la diferenciación entre deudores responsables y quienes no lo son. Señaló que actualmente hay alrededor de seis millones de morosos en el país. Frente a ello, el programa tiene como objetivo ayudar a quienes atraviesan problemas reales, sin perjudicar a quienes cumplen con sus obligaciones.

Las medidas buscan aliviar la carga de aquellos que se han visto forzados a endeudarse ante la caída de sus ingresos.

“No es un problema de deuda irresponsable, sino una crisis de ingresos que afecta a las familias”, enfatizó Luna Corzo, y subrayó la necesidad de una respuesta política que contemple esta realidad.

Entrevista de Radioinforme 3.