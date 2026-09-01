Tragedia en Palermo: una mujer y su hijo de 9 años murieron intoxicados con monóxido de carbono

FOTO: Tragedia en Palermo: madre e hijo mueren por inhalación de monóxido de carbono en su hogar

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- Una mujer de 44 años y su hijo de 9 años fallecieron a causa de una intoxicación por monóxido de carbono tras un escape de gas en un departamento del barrio porteño de Palermo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, una menor de 13 años fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y se encuentra internada con pronóstico reservado.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 23.30 de este lunes en el séptimo departamento del segundo piso de un edificio de 11 plantas, ubicado sobre la avenida Córdoba al 4600, a la altura del cruce con Malabia. Tras el llamado de alerta, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó seis móviles del SAME, un vehículo de triage y una unidad médica de apoyo privado.

Al ingresar al lugar, los profesionales de salud constataron la gravedad del estado de los tres ocupantes y procedieron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la madre y el niño de 9 años. A pesar de los esfuerzos, el personal médico confirmó el deceso de ambos en el lugar.

Por su parte, la adolescente de 13 años presentaba un cuadro de dificultad respiratoria severa y signos avanzados de asfixia por inhalación del gas tóxico, por lo que fue trasladada rápidamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Las actuaciones y peritajes en el domicilio fueron realizados por personal de la Comisaría Vecinal 14A y de la Policía Científica. La causa fue radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 50, a cargo del doctor Orfila, quien ordenó las diligencias necesarias para determinar el origen de la falla que desencadenó esta tragedia.