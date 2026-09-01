La tormenta tropical Edouard avanza hacia Texas y Luisiana con amenaza de fuertes lluvias

FOTO: Tormenta tropical Edouard se acerca a Texas y Luisiana con riesgo de lluvias e inundaciones

MIAMI — La tormenta tropical Edouard se encontraba en rumbo hacia la costa del golfo de México en la mañana del martes y se estima que intensificará su fuerza, lo que podría resultar en lluvias torrenciales e inundaciones en áreas de Texas y Luisiana.

Hasta el lunes por la noche, Edouard había sido clasificada como una depresión tropical. Según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC), se espera que la tormenta toque tierra en Texas más tarde el mismo día.

A primera hora del martes, la tormenta se ubicaba a aproximadamente 100 kilómetros al sur-sureste de Cameron, Luisiana, y a 145 kilómetros al sureste de Port Arthur, Texas, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que el mayor riesgo asociado con la tormenta serían las inundaciones. Se prevé que las precipitaciones en el área metropolitana de Houston oscilen entre 7 y 15 centímetros, y en algunas zonas costeras podrían alcanzar hasta 22 centímetros. El NHC estima que la lluvia podría caer a una tasa superior a los 10 centímetros por hora, lo que generaría inundaciones repentinas en áreas bajas y urbanas.

"Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada y, les digo, Texas está preparado", declaró Orlando Alanis, representante de la División de Manejo de Emergencias de Texas, en una conferencia de prensa.

Por su parte, Abbott indicó que equipos de operarios trabajaron el lunes para eliminar la vegetación seca que podría ser incendiada por un rayo, previniendo así incendios de rápida propagación.

Mientras tanto, los remanentes de la tormenta tropical Dolly continuaban causando lluvias y tormentas eléctricas en Haití, República Dominicana, así como en las Islas Turcas y Caicos y Bahamas, según informó el NHC.

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a unos 1.015 kilómetros al sureste de Hilo, Hawái, con vientos de 110 km/h. Además, se formó la tormenta tropical Marie frente al suroeste de México, sin representar una amenaza en tierra.

Por otro lado, la tormenta Karina se fortaleció a categoría 4 y se ubicaba a 1.950 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 222 km/h.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor con ayuda de inteligencia artificial.