Dificultades en la búsqueda de trabajadores nepalíes desaparecidos en túneles hidroeléctricos tras inundaciones

NUEVA DELHI — Equipos de rescate en Nepal trabajan intensamente para localizar a cientos de trabajadores desaparecidos que podrían estar atrapados en túneles de centrales hidroeléctricas, tras las severas inundaciones que han causado más de 1.000 muertes en Nepal y China.

Se estima que alrededor de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos siguen sin ser encontrados, y se cree que unos 500 de ellos están dentro de los túneles, según informaron las autoridades y representantes del sector.

El acceso a estos túneles se ha vuelto extremadamente difícil debido a las inundaciones, el escombro y los daños en la infraestructura, lo que dificulta que los rescatistas lleguen a los operarios.

Rescatistas enfrentan condiciones adversas

Equipos de rescate, apoyados por expertos extranjeros, están trabajando en varios proyectos hidroeléctricos afectados, como indicó el portavoz del ejército nepalí, el general de brigada Raja Ram Basnet. Imágenes proporcionadas por el ejército mostraron a los rescatistas adentrándose en túneles oscuros y colapsados, avanzando entre barro y escombros en busca de los desaparecidos.

Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal, explicó que las inundaciones dañaron al menos 12 proyectos hidroeléctricos en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, que tienen una capacidad combinada de 670 MW. Cuatro de estos proyectos estaban en construcción, siete ya estaban operativos y uno en fase de pruebas.

Aunque los proyectos hidroeléctricos pasan por evaluaciones de riesgo y otros estudios antes de su construcción, Dangi calificó las inundaciones del 26 de agosto como "algo inimaginable".

Acceso limitado a los túneles

El mayor desafío para los rescatistas es llegar hasta los trabajadores desaparecidos. Muchos proyectos hidroeléctricos están situados en zonas remotas y montañosas, donde el terreno escarpado y las carreteras estrechas complican el acceso. Las inundaciones han agravado esta situación, causando daños en las vías y limitando las rutas hacia algunos sitios.

Los rescatistas también deben lidiar con túneles bloqueados o dañados. Las inundaciones han arrastrado lodo, grandes rocas y escombros hacia los pasajes subterráneos, derrumbando tramos y atrapando a los trabajadores. Aun en los lugares accesibles, los equipos deben retirar grandes cantidades de escombros antes de poder llegar a las secciones más profundas.

Desafíos en la búsqueda de los desaparecidos

Encontrar a los operarios desaparecidos se está volviendo cada vez más complicado. Manish Maharjan, cineasta y piloto de drones que ha estado colaborando como voluntario con el ejército nepalí, mencionó que algunos túneles estaban "llenos de lodo como la pasta de dientes en un tubo". Utilizando un dron, intentó buscar hasta el final de un túnel, pero no encontró señales de vida.

Algunos trabajadores que lograron escapar mencionaron que había compañeros atrapados bajo tierra. Sin embargo, no está claro si desde entonces los rescatistas han podido contactar con ellos o si siguen con vida.

Los expertos advierten que las primeras 72 horas tras un desastre son críticas. Aquellos atrapados bajo tierra pueden sobrevivir sin comida durante un tiempo, pero la falta de agua potable y aire respirable puede volverse rápidamente mortal.

Capacidades de rescate en jaque

Anil Pokhrel, experto en reducción del riesgo de desastres y exdirector de la agencia de manejo de desastres de Nepal, indicó que las inundaciones han puesto de manifiesto debilidades en la capacidad de rescate del país. Los rescatistas perdieron tiempo valioso localizando el punto exacto de entrada de los túneles y sus coordenadas. Además, mencionó que carecían de maquinaria pesada y personal adecuadamente capacitado.

"Las condiciones inhóspitas y remotas, junto con un clima adverso, han empeorado la situación. No contamos con los recursos humanos debidamente capacitados para llevar a cabo este tipo de operaciones", subrayó.

A pesar de que Nepal tiene más de un siglo de experiencia en la construcción de túneles, aún está mal preparado para rescates complejos en este tipo de infraestructuras, advirtió Pokhrel. "Nos enfocamos en el diseño y la construcción de túneles, pero no estamos suficientemente preparados para las operaciones de rescate", concluyó.