Explosión en estación de policía en Colombia deja un muerto y varios heridos

FOTO: Al menos un muerto deja ataque con explosivos contra estación de policía en el noreste de Colombia

BOGOTÁ — Un ataque con explosivos en la estación de policía de Los Patios, en el noreste de Colombia, resultó en la muerte de un civil y en al menos 11 heridos, incluidos varios policías, según informaron las autoridades el martes.

La explosión ocurrió alrededor de la medianoche del lunes. La estación se encuentra en el municipio de Los Patios, parte del área metropolitana de Cúcuta, que es la capital del departamento de Norte de Santander.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, expresó su pesar por la muerte del civil y confirmó que al menos 11 personas sufrieron heridas, sin ofrecer detalles sobre el tipo de artefacto utilizado en el ataque.

"Nos solidarizamos con la familia de cada uno de los heridos de este atentado. Esperamos entonces el respaldo de la comunidad hacia nuestra policía nacional", comentó Villamizar.

El gobernador también solicitó que se identifique y capture a los responsables del ataque, en una región donde operan diversos grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que está en conflicto armado desde 1964.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que asistirá a un consejo de seguridad de urgencia con la cúpula de la fuerza pública para abordar el "atentado terrorista" en Los Patios, que se encuentra en la frontera con Venezuela.

"Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades", afirmó el mandatario a través de la red social X.