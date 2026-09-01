"Nos quitaron un pedazo de alma": los abuelos de Agostina apuntan contra la inacción inicial

FOTO: Miguel, abuelo de Agostina, presente en el Ni Una Menos en Córdoba. (Daniel Cáceres)

A tres meses de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Agostina, sus abuelos maternos, Miguel y Elizabeth, brindaron un testimonio atravesado por el duelo y la indignación.

En una entrevista intimista, la pareja rompió el silencio para recordar a su nieta como una adolescente inocente, defender la memoria de la joven frente a los ataques mediáticos y señalar graves negligencias en el inicio de la investigación judicial y policial.

Fallas en la búsqueda inicial y prejuicios institucionales

Los abuelos denunciaron que durante las primeras horas críticas tras la desaparición de la adolescente no se actuó con la celeridad requerida.

Según explicaron, la familia aportó datos clave desde el primer día que no fueron chequeados de inmediato por las autoridades:

Inacción en las primeras 48 horas: afirmaron que el domingo de la desaparición la policía no inició la búsqueda de manera efectiva, enfocando la atención de los recursos de seguridad en los festejos por el ascenso de Belgrano de Córdoba durante el fin de semana largo.

Prejuicios en la recepción de la denuncia: sostuvieron que la madre de Agostina, Melisa, sufrió un trato estigmatizante en la Unidad Judicial 13, donde la búsqueda se minimizó bajo la presunción de que la joven se había ido por voluntad propia.

Alertas no activadas: cuestionaron la falta de activación oportuna de la Alerta Sofía y las demoras en investigar a la persona que finalmente quedó detenida por el crimen, quien se encontraba en constante comunicación con el entorno cercano durante la búsqueda.

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La revictimización de Agostina y el afecto de la gente

Elizabeth expresó su profundo enojo ante la campaña de desinformación y los comentarios difamatorios vertidos en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre la conducta y la vida personal de su nieta.

La abuela remarcó que Agostina era una joven de familia, ingenua y centrada en su entorno escolar y familiar, ajena a cualquier entramado delictivo o político con el que se intentó vincular el caso.

Pese al dolor persistente y a la certeza de que "el tiempo no cura un pedazo de alma arrancado", Miguel y Elizabeth destacaron las muestras espontáneas de empatía que reciben a diario en la calle por parte de vecinos y desconocidos.

Sostuvieron que mantendrán el reclamo firme de justicia para que el caso siente un precedente en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas en la provincia.