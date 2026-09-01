El fiscal Raúl Garzón analizó los errores y aciertos en el caso Agostina

El fiscal Raúl Garzón brindó un exhaustivo repaso sobre el estado de la causa por el femicidio de Agostina, una adolescente de 15 años cuyo crimen marcó la agenda judicial y social de la provincia.

Con casi dos décadas de trayectoria en el fuero penal, el magistrado definió el hecho como uno de los sucesos más complejos de su carrera y explicó la progresión de las medidas que permitieron la detención del único imputado, Claudio Barrelier.

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Tiempos de recepción de denuncias y la hipótesis inicial

Ante los cuestionamientos por la atención dispensada a la madre de la víctima en la Unidad Judicial 13 —donde debió aguardar más de dos horas para formular la exposición—, Garzón reconoció que se trata de tiempos de espera inadmisibles para el sistema, aunque justificó el contexto por la acumulación de trámites urgentes en esa jornada:

Evolución del proceso: Remarcó que durante las primeras 72 horas se concretaron 49 actos procesales. Defendió que la investigación avanzó en función de las pruebas recolectadas y no por prejuicios sobre la víctima.

Maniobras de desorientación: Sostuvo que el imputado actuó como una figura de extrema confianza para el entorno familiar, ofreciéndose a colaborar en la búsqueda inicial para desviar la atención de los investigadores.

Causas paralelas: Aclaró que los elementos vinculados al consumo de estupefacientes, irregularidades en la noche o eventuales complicidades de funcionarios municipales fueron derivados a fiscalías especializadas, al comprobarse que constituían hechos satélites no ligados directamente al femicidio.

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Lecciones para el sistema judicial y el compromiso de gestión

El fiscal desestimó que la falta de un cruce inmediato de antecedentes en el sistema haya respondido a un trato displicente, indicando que las sospechas fundadas sobre Barrelier se consolidaron tras el análisis de las cámaras de seguridad que lo mostraron junto a la víctima.

Finalmente, Garzón enfatizó la necesidad de profundizar las reformas tecnológicas en la justicia y ajustar la exigencia de idoneidad y antecedentes para el desempeño de cargos públicos. "Si bien cambiaría muchas cosas del inicio con el diario del lunes, todas las decisiones se tomaron con un compromiso absoluto hacia la verdad y la memoria de la víctima", concluyó el magistrado.