Famosos expresan su tristeza por el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- El futbolista Lionel Messi anunció su retiro oficial de la Selección argentina mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales, a menos de un mes y medio de la final del Mundial 2026. En su mensaje, el astro del fútbol expresó que "fue una decisión que dolió y le duele en el alma", pero que considera que este "es el momento" adecuado para dar un paso al costado, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

El anuncio de Messi generó una conmoción a nivel mundial, provocando que numerosos famosos y figuras del deporte se manifestaran en las redes sociales, compartiendo su agradecimiento y tristeza ante la noticia. El futbolista Rodrigo de Paul fue uno de los primeros en reaccionar, comentando en la publicación que ya contaba con alrededor de 10 millones de "me gusta". Resaltó las cualidades de Messi, mencionando su amor incondicional por el país y su capacidad para enfrentar adversidades: "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno", concluyó.

Otro que se sumó a las muestras de cariño fue el joven piloto Franco Colapinto, quien expresó su gratitud hacia Messi: "Somos unos afortunados de haberte tenido y de haberte disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y por haber dado todo por hacer feliz a un país entero. ¡Sos el ejemplo de todos!".

El empresario Nico Occhiato también se unió a las muestras de agradecimiento, compartiendo un fragmento de una entrevista y escribiendo: "Eternamente gracias". Marcelo Tinelli no se quedó atrás y agradeció públicamente al ex capitán: "Gracias, Leo por cada momento vivido con vos y la gloriosa celeste y blanca".

El exjugador Maxi López se limitó a expresar un simple pero significativo "Gracias capitán". Por su parte, la influencer Nati Jota reflexionó sobre el impacto del retiro: "Todos sabíamos que esto iba a pasar, pero a la vez no estábamos listos para que pase. Espero que este tipo sepa lo felices que nos hizo, lo que le dio a una generación que había llegado a creer que ganar algo con la selección iba a quedar solo como una historia que escucháramos de nuestros padres y abuelos. ¡Todavía no puedo! Gracias Lionel".

Los futbolistas Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister también se sumaron a los miles de comentarios en el posteo de Messi, expresando: "Eternamente gracias, capitán", y "Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha". El jugador Ángel Di María se destacó por su mensaje más extenso, agradeciendo a Messi por ser argentino y por haber llevado a la Argentina a lo más alto: "Gracias Capitán. El mejor de la historia".

El influencer Eial Moldavsky compartió su tristeza: "El día que no queríamos que llegue, te vamos a extrañar toda la vida. Nos diste todo. Gracias por siempre. Capitán". Finalmente, el periodista Tomás Díaz Cueto expresó su deseo de no extrañar tanto a Messi y anheló ver a otro jugador con su talento en la Selección.