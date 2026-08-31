La Roma se impone 4-0 ante el Lecce y retoma el liderato en la Serie A

Buenos Aires, 31 agosto (NA) – La Roma logró una clara victoria de 4-0 sobre el Lecce en el encuentro disputado este domingo, correspondiente a la segunda fecha de la Serie A. Con este triunfo, el equipo romano mantiene su puntaje perfecto en el inicio de la máxima categoría del fútbol italiano.

De acuerdo a la información de la Agencia Noticias Argentinas, el extremo argentino Matías Soulé anotó el tercer gol del partido a los 24 minutos del primer tiempo. El delantero Donyell Malen se destacó con un doblete, marcando a los 3 y 22 minutos de la primera mitad, mientras que el volante Rodrigo Mora selló el resultado a los 19 minutos del complemento.

Con esta victoria, la Roma se posiciona en la primera plaza de la liga, acumulando seis puntos tras dos partidos, mientras que el Lecce se encuentra en el decimotercer puesto con tres unidades.

En la próxima jornada, el actual líder de la Serie A se enfrentará al Atalanta el sábado 5 de septiembre a las 15:45, mientras que el Lecce visitará al Cagliari el lunes 7 a las 13:30 (horarios argentinos).

Además, el Atalanta también logró una victoria, derrotando al Bologna 1-0, y se suma a la pelea con seis puntos, aunque su diferencia de gol lo coloca en el sexto lugar, en zona de clasificación para la UEFA Conference League.

La Roma ha tenido un comienzo impresionante en esta temporada de la Serie A, logrando dos triunfos consecutivos por 4-0, lo que alimenta las esperanzas de conquistar su cuarto título de liga, el primero desde 2001.

El primer gol del encuentro llegó a los tres minutos, cuando un mal despeje de la defensa local permitió a Donyell Malen definir con un derechazo al primer palo para abrir el marcador.

A los 22 minutos, un centro del lateral Wesley encontró nuevamente a Malen, quien definió con la cara externa del pie derecho para el segundo gol.

Dos minutos después, Malen asistió a Soulé, que aunque no pudo superar al arquero Wladimiro Falcone con su primer remate, aprovechó el rebote para aumentar la ventaja.

En la segunda parte, a los 19 minutos, el defensor Gianluca Mancini vio libre a Rodrigo Mora en el área rival, quien solo tuvo que empujar la pelota al gol para sentenciar el 4-0 final.

Agencia NA