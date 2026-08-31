Tsitsipas considera esperada la suspensión de Kyrgios por dopaje con cocaína

NUEVA YORK — El tenista Stefanos Tsitsipas no se mostró sorprendido ante la suspensión de Nick Kyrgios por el uso de drogas. "Era prácticamente lo esperado, para ser sincero", comentó Tsitsipas, quien añadió que le sorprende que la noticia haya llegado tan tarde.

Kyrgios fue sancionado a principios de este mes tras admitir que dio positivo por cocaína en junio, durante un torneo en España. Aunque enfrenta una posible suspensión de hasta cuatro años, se anticipa que la sanción podría ser más leve.

El lunes, después de una sorpresiva victoria sobre el décimo preclasificado Arthur Fils en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, se le preguntó a Tsitsipas sobre su opinión respecto a Kyrgios. "Quiero decir, para ser totalmente honesto contigo, yo ya sabía esto antes del anuncio. Yo, personalmente, lo sabía", manifestó el griego.

"Entonces, ¿qué puedo decirte? Solo te diré la verdad. Yo sabía todo esto antes de que se hiciera cualquier anuncio y, cuando lo vi en redes sociales, fue como: 'Aquí vamos'. La verdad, lo esperaba", agregó.

La relación entre Tsitsipas y Kyrgios ha sido tensa, especialmente después de su enfrentamiento en Wimbledon en 2022, donde Kyrgios llegó a la final de un Grand Slam. En ese partido, Tsitsipas lanzó pelotas hacia Kyrgios y lo calificó de "matón". Desde entonces, Kyrgios ha enfrentado problemas de lesiones y, tras su suspensión, declaró sentirse "indefenso y solo", aunque también mencionó que "nada de eso excusa lo que hice".

Tsitsipas, al respecto, afirmó que no le sorprende la situación: "Yo sabía que esas eran cosas que estaban ocurriendo fuera de las canchas de tenis. Te lo digo. No voy a intentar encubrir a alguien sobre quien conozco la verdad. Me considero una buena persona con todo el mundo, pero eran comportamientos de los que yo personalmente escuché hablar en el circuito".