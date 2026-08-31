En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Estudiantes (LP) vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Newell´s

La Plata

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Sportivo Belgrano presentó a Marcelo Vázquez como nuevo entrenador

El mendocino debutará el próximo fin de semana, en la visita a Sol de América de Formosa.

31/08/2026 | 19:09Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Vázquez asumirá formalmente este martes (Foto @ClubSpBelgrano)

FOTO: Vázquez asumirá formalmente este martes (Foto @ClubSpBelgrano)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Tras la salida del ciclo anterior y el interinato que cerró con triunfo el domingo ante Bartolomé Mitre de Posadas, Sportivo Belgrano puso en marcha una nueva etapa futbolística. En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del club, el presidente Andrés Barovero presentó formalmente a Marcelo Vázquez como nuevo Director Técnico del plantel profesional.

En la apertura del contacto con la prensa, el presidente Barovero agradeció públicamente el trabajo realizado por Cristian Álvarez y Sebastián Scolari en la transición, fundamentó la llegada del nuevo cuerpo técnico y ratificó que la idea es dar continuidad al trabajo a largo plazo y seguir potenciando a los juveniles de la cantera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mendocino Vázquez, poseedor de tres ascensos en su carrera, dijo: «Estamos contentos de estar acá, con un nuevo desafío en un club con historia, convencidos de que están bien y de que pueden estar mejor. Es fútbol, como todo, así que estamos contentos y dispuestos a trabajar».

Sobre la propuesta futbolística que buscará imprimir de cara a lo que resta del Nonagonal, fue claro: «Nosotros pregonamos mucho la intensidad, ser un equipo agresivo, que presione permanentemente y presione alto… Creemos que hay material. Matemáticamente las posibilidades están; la idea es pelear estos dos partidos que quedan, tratar de sacar los seis puntos y ver qué nos depara el destino».

El nuevo cuerpo técnico iniciará formalmente sus trabajos en campo este martes en el Predio Nicolás Losano, con la mente puesta en la recta final del torneo Federal A.

Vázquez debutará el próximo fin de semana, en la visita de la Verde a Sol de América de Formosa, el escolta del grupo.

Lectura rápida

¿Qué se anunció en la conferencia de prensa? Se presentó a Marcelo Vázquez como nuevo Director Técnico de Sportivo Belgrano.

¿Quién es el presidente del club? El presidente es Andrés Barovero.

¿Cuándo comenzará a trabajar el nuevo cuerpo técnico? Iniciará sus trabajos en campo este martes.

¿Qué busca implementar Vázquez en el equipo? Busca implementar un juego de alta intensidad y agresividad.

¿Cuándo será el debut de Vázquez? Debutará el próximo fin de semana ante Sol de América de Formosa.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf