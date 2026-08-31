Sportivo Belgrano presentó a Marcelo Vázquez como nuevo entrenador

Tras la salida del ciclo anterior y el interinato que cerró con triunfo el domingo ante Bartolomé Mitre de Posadas, Sportivo Belgrano puso en marcha una nueva etapa futbolística. En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del club, el presidente Andrés Barovero presentó formalmente a Marcelo Vázquez como nuevo Director Técnico del plantel profesional.

En la apertura del contacto con la prensa, el presidente Barovero agradeció públicamente el trabajo realizado por Cristian Álvarez y Sebastián Scolari en la transición, fundamentó la llegada del nuevo cuerpo técnico y ratificó que la idea es dar continuidad al trabajo a largo plazo y seguir potenciando a los juveniles de la cantera.

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INSTITUCIONAL • Este lunes fue presentado oficialmente el nuevo DT del plantel profesional Marcelo Vázquez y su AC Diego Burkhard. ¡Éxitos Marcelo y Diego!#ElAlmaPorLosColores pic.twitter.com/ZFbVkePAQ6 — Sportivo Belgrano (@ClubSpBelgrano) August 31, 2026

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El mendocino Vázquez, poseedor de tres ascensos en su carrera, dijo: «Estamos contentos de estar acá, con un nuevo desafío en un club con historia, convencidos de que están bien y de que pueden estar mejor. Es fútbol, como todo, así que estamos contentos y dispuestos a trabajar».

Sobre la propuesta futbolística que buscará imprimir de cara a lo que resta del Nonagonal, fue claro: «Nosotros pregonamos mucho la intensidad, ser un equipo agresivo, que presione permanentemente y presione alto… Creemos que hay material. Matemáticamente las posibilidades están; la idea es pelear estos dos partidos que quedan, tratar de sacar los seis puntos y ver qué nos depara el destino».

El nuevo cuerpo técnico iniciará formalmente sus trabajos en campo este martes en el Predio Nicolás Losano, con la mente puesta en la recta final del torneo Federal A.

Vázquez debutará el próximo fin de semana, en la visita de la Verde a Sol de América de Formosa, el escolta del grupo.