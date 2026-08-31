Ricardo Montaner deslumbró en Miami y reveló una nueva fecha de show para 2027

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- Ricardo Montaner se presentó ante un Kaseya Center colmado en Miami, donde repasó sus principales canciones acompañado por una multitud que lo ovacionó durante el concierto y que volvió a confirmar la vigencia del cantante venezolano-argentino, al tiempo que lanzó una fecha más para el próximo año.

Con producción de Fenix Entertainment, el artista ofreció un show que recorrió distintas etapas de sus más de cuatro décadas de trayectoria, con un repertorio que incluyó varios de sus clásicos y momentos compartidos con otros músicos. Ante la respuesta del público, Montaner anunció una nueva presentación en Miami para comienzos de 2027.

Uno de los momentos destacados de la noche fue el homenaje a Venezuela que Montaner realizó junto a Jorge Luis Chacín, Yasmil Marrufo y el grupo SanLuis, con versiones de clásicos como "Alma llanera", obras de Simón Díaz y canciones vinculadas con la tradición de la gaita zuliana.

El concierto también tuvo un momento familiar con la participación de Evaluna y Camilo, quienes subieron al escenario para interpretar junto a Montaner "Si tuviera que elegir", en uno de los pasajes más celebrados por el público.

Durante el show, el cantante se emocionó al referirse a la respuesta de sus seguidores después de más de 40 años de carrera. "Siguen comprando entradas", expresó Montaner entre lágrimas, antes de recibir una ovación de la multitud que colmó el estadio.

La presentación terminó con el Kaseya Center lleno y el público acompañando las canciones de principio a fin, en una noche que volvió a reunir a distintas generaciones alrededor del repertorio de Montaner.