El Gobierno retoma la discusión en torno a la mora que se cuela en la reunión de Gabinete

Con el tema en agenda, en el Gobierno descuentan que la problemática por los niveles de mora se colará en la reunión de Gabinete de este martes, que encabezará el presidente Javier Milei desde las 10 en Casa Rosada.

En el oficialismo aseguran que los indicadores registran una merma en los números, que habían alcanzado su pico, y sostienen que la tendencia empezaría a revertirse.

El cambio en la percepción libertaria ratifica la determinación de no intervenir sobre el mercado y darle libertad a los bancos para que administren y refinancien las deudas de sus clientes.

"Es posible que sea parte del temario de la reunión de Gabinete", precisó ante la Agencia Noticias Argentinas uno de sus asistentes.

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En la convocatoria del pasado lunes, el Presidente habló del tema, rechazó que los indicadores configuren una situación de crisis y pidió a sus funcionarios y legisladores que defiendan el programa económico.

“Cada vez que el Estado intervino, terminó mal”, sostuvo en la misma línea un integrante de la mesa política, horas después de que el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtiera que la problemática impacta en las familias y pidió "buscar soluciones".

Pese a que la consultora 1816 reflejó que, en base a los datos del Banco Central (BCRA), la morosidad total del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% el mes pasado, y los atrasos de más de 90 días en el segmento de préstamos a hogares aumentaron de 12,77% a 12,94%, en las filas oficialistas relativizaron el incremento y hablaron de una tendencia a la baja. "Lo dicen los indicadores", expresó un funcionario al respecto.

Son varias las fuentes que anticipan que el tema podría volver a colarse en la serie de intercambios previstos para este martes que iniciarán con una nueva reunión de equipo completo y continuarán con una nueva edición de la mesa política.

El pasado lunes, en Balcarce 50 evitaban responder a las críticas de la Conferencia Episcopal e intensificar la confrontación. "No vamos a decir nada, lo hablaremos en reunión", sostenían dado que el sector debía asistir a Casa Rosada para coordinar la llegada y la agenda que protagonizará el Papa León XIV en la Argentina.

Colombo fue parte de la delegación que fue recibida por los equipos de la Secretaría General de la Presidencia y los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores.