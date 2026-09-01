Rosario amaneció con neblina y cielo nublado: se espera una máxima de 21 grados

Rosario comenzó la jornada con cielo nublado y presencia de neblina, en una mañana marcada además por una elevada humedad. La temperatura mínima se ubicó en los 10 grados, mientras que las condiciones se mantendrán mayormente grises durante buena parte del día, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional.

La humedad alcanza el 97 por ciento, un registro muy elevado que contribuye a la presencia de neblina y a una sensación de ambiente húmedo durante las primeras horas de la jornada.

Con el correr de las horas, se espera un gradual ascenso de la temperatura. La máxima prevista para este martes llegará a los 21 grados, por lo que habrá una amplitud térmica de 11 grados entre el inicio y el momento más cálido del día.

El cielo permanecerá nublado y la jornada tendrá características típicamente húmedas. La combinación de bajas temperaturas durante la mañana, abundante humedad y nubosidad será la principal protagonista del panorama meteorológico en Rosario.

La recomendación para quienes circulen durante las primeras horas es hacerlo con precaución, especialmente en rutas y accesos, debido a la presencia de neblina que puede reducir la visibilidad.