En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario amaneció con neblina y cielo nublado: se espera una máxima de 21 grados

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un martes gris, sin lluvias y con escasa visibilidad en las primeras horas de la jornada.

01/09/2026 | 07:17Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Martes gris en Rosario.

FOTO: Martes gris en Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó la jornada con cielo nublado y presencia de neblina, en una mañana marcada además por una elevada humedad. La temperatura mínima se ubicó en los 10 grados, mientras que las condiciones se mantendrán mayormente grises durante buena parte del día, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional.

La humedad alcanza el 97 por ciento, un registro muy elevado que contribuye a la presencia de neblina y a una sensación de ambiente húmedo durante las primeras horas de la jornada.

Con el correr de las horas, se espera un gradual ascenso de la temperatura. La máxima prevista para este martes llegará a los 21 grados, por lo que habrá una amplitud térmica de 11 grados entre el inicio y el momento más cálido del día.

El cielo permanecerá nublado y la jornada tendrá características típicamente húmedas. La combinación de bajas temperaturas durante la mañana, abundante humedad y nubosidad será la principal protagonista del panorama meteorológico en Rosario.

La recomendación para quienes circulen durante las primeras horas es hacerlo con precaución, especialmente en rutas y accesos, debido a la presencia de neblina que puede reducir la visibilidad.

Lectura rápida

¿Qué condiciones climáticas se reportaron en Rosario? Cielo nublado, neblina y elevada humedad.

¿Quién anunció el estado del tiempo? El Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo se espera un cambio en la temperatura? A lo largo del martes, con un ascenso gradual.

¿Dónde se recomienda tener precaución al circular? En rutas y accesos de Rosario.

¿Por qué se sugiere precaución? Debido a la neblina que puede reducir la visibilidad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf