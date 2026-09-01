Irán dispuesto a reanudar alto el fuego si EEUU cumple con acuerdos previos
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, anunció que su país volvería al alto el fuego establecido con Estados Unidos en junio si Washington hace lo mismo. Detalles sobre la situación en Oriente Medio y los recientes ataques en el estrecho de Ormuz.
FOTO: Presidente iraní dice que volverían a alto el fuego si EEUU lo hace y más noticias de Oriente Medio
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que su país está listo para reintegrarse al acuerdo de alto el fuego establecido con Estados Unidos en junio, siempre y cuando Washington haga lo propio. Estas declaraciones se produjeron tras un intercambio de disparos entre ambas naciones que tuvo lugar por primera vez en un mes.
En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Kirguistán, Pezeshkian afirmó que "si Estados Unidos vuelve a sus compromisos recogidos en el memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán responderá de inmediato de la misma manera", según reportes de la prensa estatal iraní.
El memorando de entendimiento de junio incluía un alto el fuego inmediato y un periodo de negociaciones de 60 días para alcanzar un acuerdo de paz más amplio. En este marco, Teherán aceptó desminar el estrecho de Ormuz y permitir el paso de buques, mientras que Estados Unidos se comprometió a levantar sanciones, finalizar su bloqueo naval y trabajar en un paquete de reconstrucción para Irán.
Sin embargo, el acuerdo se desmoronó rápidamente y, aunque los combates se habían detenido, se produjeron intercambios de fuego durante el fin de semana. Estados Unidos atacó lanzamisiles iraníes en la isla de Larak, mientras que Teherán respondió lanzando misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, que fueron interceptados.
A pesar de que Pezeshkian ha abogado por una solución negociada al conflicto, la fuerza más poderosa en Irán, la Guardia Revolucionaria, continúa presionando por mayores concesiones de Washington, lo que incluye el control del estrecho de Ormuz y compensaciones financieras por la guerra. Estas demandas son consideradas inaceptables para el gobierno estadounidense.
Lectura rápida
¿Qué dijo el presidente iraní?
El presidente de Irán expresó su disposición a reintegrarse al acuerdo de alto el fuego si Estados Unidos también lo hace.
¿Dónde se realizaron las declaraciones?
Las declaraciones se hicieron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Kirguistán.
¿Qué incluye el memorando de entendimiento?
El acuerdo contempla un alto el fuego inmediato y un periodo de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz más amplio.
¿Qué ocurrió durante el fin de semana?
Estados Unidos atacó lanzamisiles iraníes y Teherán respondió lanzando misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania.
¿Qué papel juega la Guardia Revolucionaria?
La Guardia Revolucionaria presiona por mayores concesiones a Estados Unidos, lo que complica las negociaciones.
[Fuente: AP]