Renuncia el secretario del Ejército de EE. UU. tras tensiones con Hegseth

Buenos Aires, 1 septiembre (NA) — Dan Driscoll, quien ocupaba el cargo de secretario del Ejército de Estados Unidos, presentó su renuncia al presidente Donald Trump tras meses de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según informó el diario The Wall Street Journal.

Se anticipa que Driscoll dejará el Pentágono "en los próximos días", tras manifestar su desacuerdo con Hegseth sobre la dirección del servicio y la destitución de varios oficiales de alto rango del Ejército.

Desde su llegada al departamento, Hegseth ha llevado a cabo una purga de altos líderes militares y de funcionarios civiles, lo que ha generado un clima de tensión en la institución, recuerda la agencia Xinhua.

En abril, Hegseth solicitó la renuncia inmediata del general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército y de mayor rango en las Fuerzas Armadas estadounidenses, sin ofrecer explicaciones al respecto.

Donald Trump no ha nombrado un reemplazo permanente para Driscoll; desde el despido de su predecesor, el general Christopher LaNeve, quien era asistente militar de alto rango de Hegseth, se desempeña como jefe interino del Ejército.