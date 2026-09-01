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Renuncia el secretario del Ejército de EE. UU. tras tensiones con Hegseth

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, dejó su cargo tras disputas con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Trump aún no designa un reemplazo permanente.

01/09/2026 | 06:48Redacción Cadena 3

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Hegseth, secretario de Guerra norteamericano.

FOTO: Hegseth, secretario de Guerra norteamericano.

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Buenos Aires, 1 septiembre (NA) — Dan Driscoll, quien ocupaba el cargo de secretario del Ejército de Estados Unidos, presentó su renuncia al presidente Donald Trump tras meses de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según informó el diario The Wall Street Journal.

Se anticipa que Driscoll dejará el Pentágono "en los próximos días", tras manifestar su desacuerdo con Hegseth sobre la dirección del servicio y la destitución de varios oficiales de alto rango del Ejército.

Desde su llegada al departamento, Hegseth ha llevado a cabo una purga de altos líderes militares y de funcionarios civiles, lo que ha generado un clima de tensión en la institución, recuerda la agencia Xinhua.

En abril, Hegseth solicitó la renuncia inmediata del general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército y de mayor rango en las Fuerzas Armadas estadounidenses, sin ofrecer explicaciones al respecto.

Donald Trump no ha nombrado un reemplazo permanente para Driscoll; desde el despido de su predecesor, el general Christopher LaNeve, quien era asistente militar de alto rango de Hegseth, se desempeña como jefe interino del Ejército.

Lectura rápida

¿Quién renunció?
El secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll.

¿Por qué renunció?
Debido a tensiones y desacuerdos con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

¿Qué pasó con el general Randy George?
Hegseth solicitó su renuncia inmediata sin dar explicaciones.

¿Quién es el reemplazo interino?
El general Christopher LaNeve ocupa el cargo de jefe interino del Ejército.

¿Qué ha hecho Hegseth en su cargo?
Dirigió la purga de altos líderes militares y funcionarios civiles en el departamento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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