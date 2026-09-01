Shein sufre caída en sus acciones tras debut en la bolsa de Hong Kong, resaltando su origen chino

HONG KONG — Las acciones del gigante del comercio electrónico de moda rápida Shein experimentaron una caída tras iniciar su cotización en la bolsa de Hong Kong el martes, tras un prolongado retraso en sus planes de salir a bolsa.

Shein logró recaudar cerca de 1.700 millones de dólares, con un precio de 48,56 dólares hongkoneses (6,19 dólares) por acción, en su oferta pública inicial en Hong Kong, destacándose como una de las mayores emisiones de acciones en la ciudad durante el año.

"La salida a bolsa de Shein en Hong Kong marca un nuevo punto de partida", expresó Leigh Gui, director financiero de la compañía, durante la ceremonia de cotización.

No obstante, en las primeras transacciones, las acciones se situaron por debajo de los 44 dólares hongkoneses, aunque las pérdidas se moderaron posteriormente. Hacia el mediodía, la caída se estableció en un 5%.

El atractivo de Shein radica en su oferta de moda ultrarrápida y asequible, con envíos desde China a Occidente en pocos días. Sin embargo, el fin de las exenciones arancelarias "de minimis" en Estados Unidos y la Unión Europea ha incrementado las tasas para los paquetes de bajo valor provenientes de China, incluidos los productos de Shein. Además, el aumento de los costos logísticos, en parte por la guerra con Irán, ha impactado negativamente en su modelo de negocio de precios bajos y en su rentabilidad.

Los nuevos costos arancelarios han llevado a Shein a aumentar sus precios, "reduciendo su principal ventaja", según Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies.

La compañía reportó pérdidas de 99 millones de dólares en los primeros tres meses del año, en contraste con las ganancias de 395 millones de dólares en el mismo período del año anterior.

Anteriormente, Shein había considerado realizar su oferta en Nueva York y Londres. En 2021, trasladó su sede de China a Singapur. Sin embargo, el creciente escrutinio por parte de Beijing y de los reguladores en Estados Unidos y Europa llevó a la empresa a reconocer sus raíces chinas y optar por la cotización en Hong Kong.

Fundada en 2012 en China, gran parte de las operaciones de Shein se desarrollaban en la provincia sureña de Guangdong antes de su reubicación. Su fundador, Sky Xu, mencionó en un discurso en febrero que "Guangdong es la raíz de Shein y el punto de partida de nuestro viaje".

William Ma, de GROW Investment Group, agregó que redirigir su enfoque hacia China también pone de relieve las ventajas que Shein obtiene del sistema de cadena de suministros que "solo existe" en Guangdong, en referencia a su modelo de fabricación en lotes pequeños y de respuesta rápida.

Sin embargo, Shein ha enfrentado otros desafíos en su expansión en Europa. La Unión Europea inició una investigación contra la empresa en febrero, enfocándose en productos "ilegales", que incluyen presuntos materiales de abuso sexual infantil.

En mayo, Shein adquirió Everlane, un minorista de ropa ecológica con sede en San Francisco, una decisión que algunos analistas consideraron poco acertada.

El valor de mercado de la empresa era de aproximadamente 27.000 millones de dólares al comenzar a cotizar en Hong Kong, una fracción de su valoración máxima de años anteriores.

"Shein probablemente ha perdido su ventana dorada para salir a bolsa debido al cambio de impulso hacia la IA y los aranceles, que pueden afectar las valoraciones y la rentabilidad", comentó Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

A pesar de ello, la salida a bolsa de Shein representa una buena noticia para Hong Kong, que intensifica esfuerzos para mantener su posición como centro financiero global tras una desaceleración en 2023. La bolsa de Hong Kong ha tenido un año sólido en términos de ofertas públicas iniciales, recaudando más de 40.000 millones de dólares, y varias empresas están en proceso de cotización, según Lorraine Tan, de la firma de investigación de inversiones Morningstar.