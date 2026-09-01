Grupo respaldado por Andreessen y Horowitz lanza campaña publicitaria sobre centros de datos

Build American AI, un nuevo grupo respaldado por el conocido super PAC pro-AI Leading the Future, anunció su intención de realizar una intensa campaña publicitaria en estados clave de EE.UU. para promover las virtudes de los centros de datos. Este grupo, que recibió financiamiento de destacados inversores como Marc Andreessen y Ben Horowitz, así como del presidente de OpenAI, Greg Brockman, planea gastar millones de dólares en anuncios dirigidos a los votantes.

Según informaron varios medios, la campaña se centrará en estados como Kansas, Ohio y Wisconsin, donde la presencia de centros de datos ha suscitado preocupaciones y debates en las elecciones estatales. El objetivo es convencer a los ciudadanos de los beneficios que estos centros pueden aportar a sus comunidades.

El super PAC Leading the Future fue lanzado con más de 50 millones de dólares en fondos, y hasta ahora ha utilizado la mayor parte de ese dinero para hacer donaciones a políticos específicos. Este PAC apoya a candidatos que promueven la inteligencia artificial y se opone a aquellos que abogan en contra de esta tecnología. La influencia de LTF ha crecido tanto que incluso OpenAI se vio obligada a distanciarse públicamente de sus actividades en un comunicado reciente.

En el comunicado, OpenAI destacó: "No dirigimos las actividades de LTF, ni tenemos visibilidad sobre sus operaciones". También criticó algunas de las tácticas de LTF, instando a los grupos que abogan por la inteligencia artificial a ser claros sobre sus posiciones políticas y a no utilizar tácticas engañosas.

La creciente influencia de Andreessen y Horowitz en la política se ha vuelto evidente, ya que su firma de capital de riesgo ha sido identificada como el mayor donante en las elecciones intermedias, superando a figuras como Elon Musk y George Soros. Hasta ahora, han contribuido más de 115 millones de dólares en donaciones federales. Además de apoyar a LTF y causas relacionadas con la IA, también están invirtiendo fuertemente en esfuerzos pro-cripto, especialmente a través del PAC Fairshake.