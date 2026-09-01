Al menos 11 muertos tras un ataque aéreo ruso en Kiev y sus alrededores

FOTO: Bombardeo ruso con drones y misiles causa al menos 11 muertos en la región de Kiev

KIEV, Ucrania — Un intenso asalto aéreo llevado a cabo por Rusia afectó a la capital de Ucrania y sus alrededores, causando al menos 11 muertes y más de una docena de heridos, entre ellos tres niños, según informaron las autoridades locales.

La fuerza aérea de Ucrania reportó que el ataque comenzó a las 6 de la tarde del lunes, utilizando una combinación de misiles balísticos, de crucero y antirradiación, así como 218 drones y señuelos. Aproximadamente un tercio de los drones utilizados eran propulsados a reacción.

Los principales objetivos de este ataque incluyeron las regiones de Kiev y Odesa, tal como se comunicó a través de un mensaje en Telegram.

Este ataque aéreo marcó el sexto día consecutivo de ofensivas rusas contra Kiev, en medio de una serie de alertas de ataque aéreo que comenzaron la semana pasada.

Las advertencias continuaron durante el resto de la semana, reflejando un bombardeo sostenido que ha utilizado cada vez más drones rápidos propulsados a reacción. Estos ataques han sometido a los residentes de Kiev a un estado de constante peligro y trastornos.

El ataque más reciente impactó infraestructura civil y edificios residenciales en varios distritos de la capital, resultando en la muerte de ocho personas en Kiev y tres más en áreas circundantes.

Las autoridades informaron que el ataque cobró la vida de siete personas en el distrito Darnytskyi de la ciudad. Un servicio de emergencias indicó que una persona resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital. En otro sector del mismo distrito, una explosión dejó dos heridos, uno de ellos un menor.

Asimismo, se reportó que una octava víctima fatal se registró en el distrito Holosiivskyi debido al impacto en un edificio no residencial que provocó un incendio. En el distrito Solomianskyi, un dron impactó un inmueble residencial, causando daños y atrapando a una mujer bajo los escombros, quien fue rescatada por equipos de emergencia.

En otras áreas de la región de Kiev, tres personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas. En Boryspil, tres vehículos se incendiaron, mientras que un camión también se quemó en una instalación de infraestructura, lo que causó daños al edificio y provocó la muerte de dos personas.

El ataque en la región de Odesa también fue significativo, causando daños a infraestructura civil e hiriendo a una persona, de acuerdo con el jefe regional Oleh Kiper.

Durante este conflicto, las fuerzas ucranianas afirmaron haber destruido o neutralizado 199 objetivos aéreos, incluidos cinco misiles balísticos y 187 drones, con impactos registrados en 28 lugares y restos de objetivos interceptados cayendo en otros 10.