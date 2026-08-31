Defensa y Justicia se impuso ante Platense y ascendió en el Torneo Clausura

En un partido que fue de menor a mayor, Defensa y Justicia logró vencer a Platense por 1 a 0 en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se llevó a cabo durante la noche del lunes en el estadio Norberto Tomaghello.

El único tanto del partido fue anotado por el defensor David Martínez a los 30 minutos del segundo tiempo. Además, en el sexto minuto de descuento, el mediocampista visitante Pablo Ferreira recibió la tarjeta roja tras acumular dos amarillas.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Julio Vaccari se posiciona en el segundo lugar de la zona A con 14 puntos, mientras que el "Calamar" ocupa el décimo puesto con 9 puntos, rompiendo así una racha de tres partidos sin derrotas en el certamen.

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En la próxima jornada, Defensa y Justicia enfrentará a Lanús como visitante el domingo 6 de septiembre a las 17:00, mientras que Platense, bajo la dirección del entrenador Martín Palermo, recibirá a Deportivo Riestra el viernes 4 a partir de las 19:00.

El primer tiempo fue poco emocionante, con solo dos oportunidades de gol, ambas para el local. La primera llegó a los ocho minutos, cuando el extremo Juan Gutiérrez envió un centro al primer palo para el mediocampista David Barbona, quien no pudo concretar su volea, que se fue desviada.

Cuatro minutos después, un córner ejecutado al primer palo fue cabeceado por el experimentado delantero Leandro Fernández, pero su remate impactó en el poste izquierdo del arquero Juan Pablo Cozzani.

Platense comenzó la segunda mitad con un remate lejano de Guido Mainero, que fue bien atajado por el arquero Matías Borgogno. A los nueve minutos, un tiro de esquina bajo al primer palo fue desviado por el defensor Ignacio Vázquez, aunque su intento se fue nuevamente al córner.

El "Halcón" no logró llegar con claridad hasta los 11 minutos del complemento, cuando un contraataque culminó con un pase filtrado al área para el delantero Tiziano Perrotta, quien no pudo superar a Cozzani.

Platense, por su parte, tuvo otra ocasión cuando Juan Gauto recibió un pase y buscó un tiro bajo al segundo palo, que fue nuevamente desviado por Borgogno.

Finalmente, Defensa y Justicia logró abrir el marcador a los 30 minutos del segundo tiempo con un centro de Barbona, que habilitó a David Martínez, quien anotó con un remate al poste izquierdo del arquero rival, estableciendo el 1-0 definitivo.