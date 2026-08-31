Instituto vence a San Lorenzo y por ahora recupera la punta del Grupo A: seguilo en vivo

Instituto recibe este lunes a la noche a San Lorenzo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura, con el objetivo de recuperar el liderazgo del Grupo A.

El encuentro se disputa desde las 21.15, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de Cadena 3.

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"La Gloria" suma 13 puntos y, en caso de conseguir una victoria, llegará a 16 unidades, lo que le permitirá volver a ocupar el primer puesto de su zona en soledad y superar al sorprendente Gimnasia de Mendoza.

El conjunto cordobés buscará aprovechar su localía ante un San Lorenzo que atraviesa un presente irregular y necesita sumar para mejorar su posición en el campeonato.

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El partido aparece como una oportunidad importante para Instituto, que intentará volver a lo más alto del Grupo A y sostener su protagonismo en la competencia.

La primera chance del partido llegó a los dos minutos cuando tras un buen centro desde la izquierda, Fernando Alarcón conectó con un cabezazo que pasó por arriba del travesaño.

San Lorenzo tuvo su primera oportunidad a los 22 minutos cuando Rodrigo Auzmendi se fue y definió desde fuera del área con un gran remate que fue desviadó por Marcos Ledesma y la pelota dio en el travesaño.

Instituto volvió a llegar con profundidad a los 27 minutos cuando Matías Tissera cabeceó un buen centro de Giuliano Cerato, pero la pelota se fue desviada.

Sobre el final del primer tiempo, San Lorenzo volvió a llegar con una chance clara desde un tiro libre, pero el cabezazo de Auzmendi se fue por arriba del travesaño.

A los cinco minutos de la segunda parte, Tissera volvió a tener la oportunidad de abrir el marcador, pero no logró definir en el área rival.

Tres minutos más tarde, Instituto logró abrir el marcador con gol de Giuiliano Cerato que definió con una gran volea tras un centro dentro del área de San Lorenzo.

Partido en desarrollo

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