Desmantelan un importante cargamento de marihuana escondido en dulces en Tabasco

FOTO: Localizan casi dos toneladas de marihuana ocultas entre dulces de coco en el sur de México

CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno mexicano informó el lunes sobre el decomiso de cerca de dos toneladas de marihuana que fueron encontradas camufladas entre paquetes de lo que aparentaban ser dulces de coco, en un operativo realizado en el estado de Tabasco.

La droga fue descubierta por las fuerzas federales durante una vigilancia en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, específicamente en la localidad de Huimanguillo, según un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.

Al revisar el camión, los agentes hallaron varios paquetes que contenían supuestos dulces de coco. Sin embargo, tras una inspección detallada, se encontraron 1.822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina, detallaron las autoridades.

El conductor del vehículo fue detenido en el marco de esta operación.

Las organizaciones criminales frecuentemente utilizan métodos ingeniosos para ocultar la droga y eludir los controles de seguridad. Entre los empaques utilizados se encuentran barras de chocolate, juguetes, frutas y refrescos, así como botellas de agua.

Más armas decomisadas en Nuevo León

En otra acción, las autoridades federales también anunciaron el decomiso de 195 armas largas y 15 cortas, junto con cargadores, que eran transportadas en remolques de dos camionetas en Nuevo León.

Este armamento, que provenía de Texas, tenía como destino el estado de Oaxaca. Según el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, con esta operación se ha superado la cifra de 30.000 armas de fuego aseguradas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A pesar de este avance, analistas de seguridad como David Saucedo advierten que el arsenal confiscado es insignificante en comparación con las miles de armas que cruzan las fronteras hacia México, las cuales terminan en manos de organizaciones criminales.

Se estima que entre 200.000 y 500.000 armas ingresan ilegalmente a México a través de la frontera norte, y un informe de 2024 de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos indica que el 70,5% de las armas incautadas en México provienen del mercado estadounidense.

Desde 2021, el gobierno mexicano ha entablado una batalla legal contra varios distribuidores estadounidenses a los que responsabiliza del tráfico de armas hacia su territorio, exigiendo una compensación de al menos 10.000 millones de dólares.

Un juez estadounidense ya desechó una de las demandas presentadas por México, mientras que un segundo proceso aún está pendiente de resolución.