Crisis en Centroamérica: El Niño afecta a siete millones, alerta Oxfam

FOTO: Oxfam: El Niño está poniendo en riesgo a unos siete millones de personas en Centroamérica

CIUDAD DE GUATEMALA — La sequía provocada por el fenómeno de El Niño está generando una crisis en el Corredor Seco centroamericano. En particular, en Guatemala, Honduras y El Salvador, la situación está poniendo en riesgo la vida y salud de aproximadamente siete millones de personas, según un informe publicado el lunes por la organización Oxfam.

El documento titulado "La sequía, los cultivos y el corredor seco centroamericano: Evidencias de una crisis en evolución en Guatemala, Honduras y El Salvador por el impacto de El Niño" examina la situación humanitaria de las comunidades rurales afectadas por irregularidades climáticas, pérdidas agrícolas, acceso limitado al agua, reducción de ingresos y un aumento en la vulnerabilidad alimentaria.

Iván Aguilar, gerente humanitario para Centroamérica, afirmó en una entrevista que el fenómeno "sigue ocasionando una crisis severa en la región", donde prácticamente se ha perdido casi el 100% de la producción de alimentos.

El estudio abarcó unas 350 comunidades en los tres países, evaluando el impacto de El Niño en sus vidas. Aguilar señaló que la sequía ha sido intensa y que "el pronóstico para el resto del año es desalentador; es muy probable que la cosecha postrera, que es la segunda temporada de cultivo y recolección de granos básicos en Mesoamérica, se pierda".

El especialista destacó tres consecuencias del fenómeno: las pérdidas generalizadas de cultivos, el alto costo de los alimentos y la falta de contrataciones en el campo, lo que genera inseguridad alimentaria en la población. La baja respuesta de los gobiernos y la escasa inversión en las zonas agravan aún más la situación, añadió.

El informe fue elaborado entre julio y principios de agosto de este año, enfocándose en las cosechas de maíz y frijol, que son fundamentales para la alimentación de los hogares rurales. En agosto, la falta de lluvias agravó la situación, provocando que casi el 100% de las cosechas se perdieran, según Aguilar.

"Los hallazgos evidencian un deterioro significativo de los medios de vida y de las condiciones de seguridad alimentaria en amplias zonas de la región, con impactos diferenciados sobre mujeres, niñez y hogares en situación de mayor vulnerabilidad", concluyó el informe, advirtiendo que la situación podría empeorar en los próximos meses ante la continuidad de la sequía.

Oxfam, una confederación internacional de organizaciones que trabaja en más de 90 países para encontrar soluciones a la pobreza, hizo un llamado a los gobiernos y organismos internacionales para que amplíen la asistencia alimentaria, fortalezcan los mecanismos de apoyo económico a las familias afectadas, garanticen el acceso al agua y aumenten las inversiones en adaptación climática para las comunidades rurales del Corredor Seco.