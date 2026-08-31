Messi anunció que se retira de la selección argentina

FOTO: Messi y la Copa del Mundo, su mayor logro deportivo.

El astro rosarino Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina mediante un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", escribió el capitán.

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"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", agregó en el párrafo siguiente.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", continuó.

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Y siguió: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!", concluyó.

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Asimismo, reveló que escribió esas palabras el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial.

"Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", cerró.

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