FOTO: Lachy Groom apoya a startup india que busca mantener aviones en el aire durante un año

Lachy Groom, un destacado inversor, respaldó a la startup india Alteon, que tiene como objetivo un ambicioso proyecto: mantener un avión en el aire durante más de un año aprovechando la energía del viento del océano. Fundada por Samay Sanghvi, de 20 años, Alteon anunció recientemente la recaudación de $2.5 millones en una ronda de pre-semilla liderada por Groom, con la participación de Together Fund.

Alteon está desarrollando aviones autónomos inspirados en el dynamic soaring, una técnica utilizada por los albatros para extraer energía del viento. Según Sanghvi, Groom decidió invertir en la startup tras los primeros 30 minutos de su primera reunión.

Los aviones convencionales requieren llevar combustible o batería para volar. Alteon busca romper esta limitación diseñando aeronaves pequeñas y de alas fijas que puedan extraer energía del viento a través del dynamic soaring, un movimiento que consiste en alternar entre capas de aire que se desplazan a diferentes velocidades.

"Una vez que construyas aviones que puedan permanecer en el aire durante más de un año, hay millones de cosas que puedes hacer con ellos", afirmó Sanghvi. Inicialmente, la startup planea utilizar estas aeronaves para vigilancia marítima, proporcionando a los gobiernos visibilidad en tiempo real sobre las actividades en sus aguas.

El plan inicial es construir un avión con una envergadura de aproximadamente tres metros que vuele cerca de la superficie del océano, suba y gire a través de aire en movimiento más rápido, repitiendo el ciclo para ganar energía del viento. Con el tiempo, Alteon espera usar sus hélices como turbinas para convertir parte de esa energía en electricidad y recargar las baterías a bordo, según explicó Sanghvi.

Sin embargo, la startup aún no ha demostrado que su avión pueda mantener el vuelo utilizando energía obtenida a través del dynamic soaring. Recientemente, completó una prueba de su sistema de vuelo autónomo sobre la Bahía de Bengala, donde el avión realizó siete ciclos en forma de O a más de 100 kilómetros por hora, volando a un metro de la superficie del agua.

El próximo gran hito de Alteon será lo que Sanghvi denomina dynamic soaring energéticamente neutral, lo que permitiría al avión volar continuamente con su propulsión apagada, extrayendo suficiente energía del viento para mantenerse en el aire.

El Dr. Gabriel Bousquet, ingeniero aeroespacial y de robótica radicado en Silicon Valley, quien investigó el dynamic soaring durante su doctorado en el MIT, calificó el vuelo a baja altitud de la startup sobre el agua como un "prometedor primer resultado". Sin embargo, destacó que el verdadero desafío será demostrar que el avión puede extraer de manera confiable suficiente energía de los vientos del mundo real para mantener el vuelo durante períodos prolongados.

Volando lo suficientemente bajo como para cosechar esa energía de manera segura es particularmente difícil, señaló Bousquet, ya que el avión tendría que lidiar con turbulencias, olas, rocío, lluvia y condiciones de luz cambiantes mientras continuamente detecta y reacciona a una superficie oceánica en movimiento.

El Dr. Bharath Swaminathan, quien obtuvo su doctorado en IIT Madras estudiando la estabilidad del dynamic soaring, afirmó que la física subyacente está bien establecida y calificó el esfuerzo de Alteon como encomiable. Mantener un avión en el aire durante varios días utilizando el dynamic soaring sería un "gran paso y un gran logro", dijo a TechCrunch.

Swaminathan, sin embargo, agregó que si bien las condiciones de viento a gran escala pueden ser predecibles, el cizallamiento y la turbulencia del viento local pueden variar sustancialmente, complicando la capacidad de un avión para extraer energía del viento de manera continua. Algunos de esos desafíos, sugirió, podrían emerger solo a través de pruebas de vuelo en el mundo real.

Groom reconoció el riesgo técnico detrás de esta apuesta. "Los problemas ambiciosos siempre conllevan riesgos", le dijo a TechCrunch. "Para mí, se trató de creer que Samay y el equipo de Alteon son los indicados para resolverlos".

Sanghvi comenzó a trabajar en lo que se convertiría en Alteon directamente después de la secundaria en 2023, aprendiendo a construir aeronaves haciendo modelos de control remoto, que luego fallaron, antes de desarrollar prototipos iniciales. Fundó formalmente Alteon en 2025 y recibió apoyo inicial de Emergent Ventures y 1517.

Actualmente, Alteon cuenta con un equipo de 20 personas en Bengaluru y opera desde una instalación de 10,000 pies cuadrados. La startup está construyendo de cuatro a cinco aviones a la semana para pruebas y ha realizado más de 200 vuelos de prueba en los últimos 30 días, afirmó Sanghvi.