Eduardo Spuler dejó la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tras 26 años: "Traté de ser justo"

Después de 26 años como integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Eduardo Spuler tuvo este lunes su última jornada en el máximo tribunal provincial. El magistrado participó de la última acordada junto a sus colegas y luego fue despedido por empleados y funcionarios del Poder Judicial en el Palacio de Tribunales.

Spuler había asumido como ministro de la Corte en el año 2000 y puso fin a una extensa etapa dentro de la Justicia santafesina. Al ser consultado sobre cómo vivió su último día, resumió su forma de entender el cargo: “Fui a ser un empleado más del Poder Judicial. Y tratar de ser justo toda la vida”.

El ahora exministro también se mostró conforme con el camino recorrido y aseguró que se retira sin cuestiones pendientes. “Feliz de haber cumplido, de haber atendido al personal, de haber ayudado, de haber dado, como quien dice, una mano”, expresó.

Ante la pregunta sobre si algo le había quedado por hacer, fue contundente: “No, no, no. Hice todo como para terminarlo”.

Spuler también fue consultado por el futuro de la Justicia provincial y respondió con cautela, aunque con una mirada esperanzada. “Vamos a ver. Pero tiene esperanza, ¿no? Por supuesto, hay gente que sabe mucho”, sostuvo.

Su salida abre ahora una nueva etapa en la composición del máximo tribunal santafesino. El viernes 4 de septiembre, Diego Luis Maciel asumirá como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

La ceremonia de juramento está prevista para las 11.30 en el Salón de Actos de la Corte. Con la incorporación de Maciel, se completará el lugar que deja Spuler después de más de dos décadas en el tribunal.