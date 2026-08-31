Orschanski, sobre la condena a Meta: “El diseño de plataformas premeditadamente provoca adicción"

Meta deberá pagar más de 17.000 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con la adicción de los niños a sus redes sociales. La empresa enfrenta acusaciones por recopilar datos de menores sin el consentimiento de sus padres y se ve obligada a modificar su plataforma.

El pediatra Enrique Orschanski advirtió sobre el diseño premeditadamente adictivo de estas plataformas. "Hay mucha gente trabajando para poner anzuelos en esas plataformas y que muerdan", afirmó a Cadena 3. Los efectos de esta adicción son devastadores, incluyendo ansiedad, tristeza, depresión y trastornos de la conducta.

Orschanski señaló que los niños están expuestos a un riesgo significativo. "Desde los 4 o 5 años, los chicos son muy dispersos y no pueden hacer foco en algo", explicó. Además, mencionó que los hábitos de sueño y alimentación se ven alterados por el uso excesivo de dispositivos.

El especialista también se refirió al fenómeno conocido como FOMO (Fear of Missing Out), que genera ansiedad en los jóvenes. "Los chicos ponen la alarma a las 2, 3 de la mañana porque saben que están ocurriendo cosas y ellos se están quedando afuera", indicó.

Meta planea implementar restricciones horarias para el uso de sus plataformas, limitando el acceso entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, así como durante el horario escolar. Sin embargo, Orschanski criticó que estas medidas no se han puesto en marcha aún, a pesar de que la tecnología ya está disponible.

"Las tabacaleras pagaron 400.000 millones por las adicciones al tabaco y éstas son adicciones que se han generado en nuestros niños y en nuestros jóvenes", concluyó. La responsabilidad recae en los adultos, quienes deben establecer límites y recuperar la autoridad en el uso de dispositivos.