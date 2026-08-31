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La Cadena del Gol

Gritalo, “Glorioso”: volvé a vibrar con el gol que dejó a Instituto en la punta de la zona

  

31/08/2026 | 23:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Giuliano Cerato anotó para Instituto ante San Lorenzo. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Giuliano Cerato anotó para Instituto ante San Lorenzo. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

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  1.

    Audio. 1º gol de Instituto a San Lorenzo. (Giuliano Cerato)

    La Cadena del Gol

    Episodios

Carlos Bocha Houriet Por Carlos Bocha Houriet

Instituto venció a San Lorenzo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura y recuperó el liderazgo del Grupo A.

El conjunto de Diego Flores le ganó al "Ciclón" por 1-0 con gol de Giuliano Cerato en la segunda parte, llegó a 16 puntos en el campeonato y los mira a todos desde arriba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

1. ¿Quién ganó el partido?

Instituto ganó el partido.

2. ¿A quién se enfrentó Instituto?

Se enfrentó a San Lorenzo.

3. ¿Dónde se jugó el partido?

Se jugó en el estadio Monumental de Alta Córdoba.

4. ¿Cuál fue el resultado final?

El resultado final fue 1-0 a favor de Instituto.

5. ¿Quién anotó el gol?

El gol fue anotado por Giuliano Cerato.

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