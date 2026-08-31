Gritalo, “Glorioso”: volvé a vibrar con el gol que dejó a Instituto en la punta de la zona

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Por Carlos Bocha Houriet

Instituto venció a San Lorenzo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura y recuperó el liderazgo del Grupo A.

El conjunto de Diego Flores le ganó al "Ciclón" por 1-0 con gol de Giuliano Cerato en la segunda parte, llegó a 16 puntos en el campeonato y los mira a todos desde arriba.

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