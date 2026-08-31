Gritalo, “Glorioso”: volvé a vibrar con el gol que dejó a Instituto en la punta de la zona
31/08/2026 | 23:14Redacción Cadena 3
FOTO: Giuliano Cerato anotó para Instituto ante San Lorenzo. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)
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Audio. 1º gol de Instituto a San Lorenzo. (Giuliano Cerato)
La Cadena del Gol
Instituto venció a San Lorenzo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura y recuperó el liderazgo del Grupo A.
El conjunto de Diego Flores le ganó al "Ciclón" por 1-0 con gol de Giuliano Cerato en la segunda parte, llegó a 16 puntos en el campeonato y los mira a todos desde arriba.
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Lectura rápida
1. ¿Quién ganó el partido?
Instituto ganó el partido.
2. ¿A quién se enfrentó Instituto?
Se enfrentó a San Lorenzo.
3. ¿Dónde se jugó el partido?
Se jugó en el estadio Monumental de Alta Córdoba.
4. ¿Cuál fue el resultado final?
El resultado final fue 1-0 a favor de Instituto.
5. ¿Quién anotó el gol?
El gol fue anotado por Giuliano Cerato.