Stan Wawrinka se despide de los Grand Slam tras caer ante Matteo Berrettini en el US Open

FOTO: Stan Wawrinka pone fin a su carrera de Grand Slam: Berrettini elimina al campeón del US Open 2016

La trayectoria de Stan Wawrinka en los torneos de Grand Slam llegó a su fin el lunes, cuando el ganador del Abierto de Estados Unidos de 2016 fue derrotado por Matteo Berrettini con un marcador de 7-6 (4), 7-6 (3), 6-0.

Wawrinka, que logró su último de tres títulos de Grand Slam en Flushing Meadows hace una década al vencer a Novak Djokovic, se presentó a este torneo con 41 años y recibió una invitación (wild card) para participar en lo que ha señalado como su última temporada antes de su retiro.

"Seguro que lo voy a extrañar. Lo voy a extrañar muchísimo. Amo este deporte", expresó Wawrinka antes de recibir un homenaje en la cancha por parte de los directivos de la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

/Inicio Código Embebido/

End of an era in NYC ??



Berrettini puts an end to Wawrinka's final US Open appearance to book his place in Round 2. pic.twitter.com/3BmazED8DX — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

/Fin Código Embebido/

El encuentro recordó al enfrentamiento entre ambos jugadores en Wimbledon, donde Berrettini también salió victorioso, ganando en cuatro sets, todos definidos en desempates.

Sin embargo, tras un quiebre de servicio a favor de Wawrinka al inicio del tercer set, Berrettini se distanció rápidamente, aprovechando su momento de juego.

Esta fue la 18ª participación de Wawrinka en el US Open. Inicialmente, no esperaba despedirse del torneo, ya que la USTA había otorgado su último wild card a Patrick Kypson, un estadounidense que ocupa el puesto 115 en el ranking.

Tras viajar a Nueva York, Wawrinka regresó a Suiza, pero cuando Kypson se retiró debido a una lesión, se enteró el miércoles de que la invitación sería para él, lo que lo llevó a regresar a una ciudad que, según comentó, ha llegado a amar.

"Encontré la manera de jugar mi mejor tenis aquí", afirmó Wawrinka.

El tenista suizo alcanzó ser el número 3 del mundo y también se consagró en el Abierto de Australia y el Roland Garros.

Durante el partido, se solicitó una revisión en video para determinar si Wawrinka había realizado contacto dos veces en una volea. Después de una larga revisión y una protesta de Berrettini —quien recibió abucheos incluso después de que ambos jugadores se abrazaron y compartieron una risa—, el golpe fue confirmado como válido.

Berrettini logró que los aficionados lo aplaudieran de nuevo al finalizar el partido, cuando aplaudió su raqueta y la dirigió hacia Wawrinka.

"Encantado de compartir la cancha contra esta leyenda de nuestro deporte una vez más", comentó el italiano.

Berrettini, quien llegó a la final de Wimbledon en 2021 y alcanzó las semifinales del US Open en 2019, avanzará a enfrentar al argentino Mariano Navone, quien sorprendió al derrotar al cuarto preclasificado, Novak Djokovic, el domingo por la noche.