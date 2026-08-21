Vacunas personalizadas contra el cáncer: cómo funciona el histórico avance que entusiasma al mundo

El impacto tras la confirmación de los resultados de la fase 3 de las vacunas personalizadas contra el melanoma sacudió a la comunidad científica y a los mercados financieros, provocando subas de hasta un 150% en Wall Street.

Sin embargo, para comprender el verdadero alcance de este hito, es fundamental despejar falsas expectativas.

En diálogo con Cadena 3, el oncólogo clínico Ignacio Jerez (M.P. 34.989), integrante del Servicio de Oncología del Sanatorio Allende, aclaró el concepto central de esta tecnología: "No es una vacuna para prevenir el cáncer de piel. Es una vacuna terapéutica para disminuir de manera efectiva la posibilidad de que un melanoma, previamente extraído, se reproduzca en el cuerpo".

El procedimiento representa el paradigma de la medicina personalizada. Cada tumor es molecularmente único en cada individuo. Al extirpar el melanoma, se analizan sus características específicas mediante inteligencia artificial para identificar qué moléculas pueden ser reconocidas con mayor facilidad por el sistema defensivo del paciente.

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Luego, mediante ingeniería biomédica, se reproducen esas moléculas y se inyectan en el paciente. "Es como mostrarle al sistema inmune un álbum de fotos de ese tumor para que empiece a reconocerlo si vuelve a aparecer", graficó el especialista.

El objetivo primario es atacar la enfermedad metastásica microscópica y evitar recaídas a futuro.

Aunque los datos surgen de notas de prensa de los laboratorios y resta la publicación en congresos y revistas científicas para obtener aprobaciones regulatorias, el especialista destacó la trascendencia del hallazgo. "La noticia principal es que hemos descubierto una nueva forma y una nueva mirada para tratar el cáncer", afirmó Jerez.

Esta misma tecnología de terapias personalizadas ya se encuentra en fase de investigación para aplicarse en otros tipos de tumores, principalmente en cáncer de pulmón, vejiga y riñón.