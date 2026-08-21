Sacude el relato del futbolista víctima de ludopatía: cómo funciona la cabeza del adicto

El testimonio del futbolista Jonathan Gómez, quien admitió públicamente que la adicción al juego arruinó su carrera profesional, su entorno familiar y lo dejó bajo extorsión financiera, encendió las alarmas sobre el alcance real de la ludopatía.

En diálogo con Cadena 3, la psicóloga y doctora en Ciencias de la Salud, Leticia Luque (UNC), analizó la mecánica psicológica que atrapa a los jugadores y remarcó la falta de conciencia social sobre este trastorno. "Una adicción implica una relación con un objeto o actividad que se torna patológica por el exceso, la repetición y la inadecuación", explicó la especialista.

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?? El futbolista Jonathan Gómez habló en Radio 2 de Rosario sobre su ludopatía: debe 50.000 dólares a una plataforma ilegal de apuestas y no descarta no poder volver a jugar al fútbol.



?? "Perdí todo, mi familia está destrozada." pic.twitter.com/BcSrcBOhIg — Filo.news (@filonewsOK) August 20, 2026

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Según Luque, el mayor riesgo de la ludopatía radica en los sesgos cognitivos que distorsionan la realidad del apostador: "La persona siente gratificación al ganar algo de dinero las primeras veces. Cuando empieza a perder, se ilusiona con recuperar lo perdido; deja de registrar las derrotas y solo se enfoca en las ganancias". Para cuando el jugador toma conciencia de la situación, suele ser porque ya enfrenta consecuencias destructivas.

Un factor clave en la expansión del problema es la hiperconectividad y el patrocinio masivo en eventos deportivos y camisetas de fútbol. "Los casinos físicos antes no hacían la publicidad de ahora. Internet llevó la posibilidad de apostar al interior de las casas y a los teléfonos de los chicos", señaló la docente de la UNC.

Respecto a la prevención y la legislación, la especialista enfatizó que el camino no es limitar el uso individual de los dispositivos, sino intervenir en la oferta corporativa. "No se trata de restringir la libertad de las personas, sino de regular la publicidad y el control sobre las empresas dueñas de los casinos online", concluyó.

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