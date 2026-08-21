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Sacude el relato del futbolista víctima de ludopatía: cómo funciona la cabeza del adicto

A raíz del dramático testimonio de un futbolista profesional, la psicóloga Leticia Luque advirtió en Cadena 3 sobre el sesgo cognitivo que genera la adicción y la urgencia de regular la publicidad.

21/08/2026 | 08:58Redacción Cadena 3

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El testimonio del futbolista Jonathan Gómez, quien admitió públicamente que la adicción al juego arruinó su carrera profesional, su entorno familiar y lo dejó bajo extorsión financiera, encendió las alarmas sobre el alcance real de la ludopatía.

En diálogo con Cadena 3, la psicóloga y doctora en Ciencias de la Salud, Leticia Luque (UNC), analizó la mecánica psicológica que atrapa a los jugadores y remarcó la falta de conciencia social sobre este trastorno. "Una adicción implica una relación con un objeto o actividad que se torna patológica por el exceso, la repetición y la inadecuación", explicó la especialista.

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Según Luque, el mayor riesgo de la ludopatía radica en los sesgos cognitivos que distorsionan la realidad del apostador: "La persona siente gratificación al ganar algo de dinero las primeras veces. Cuando empieza a perder, se ilusiona con recuperar lo perdido; deja de registrar las derrotas y solo se enfoca en las ganancias". Para cuando el jugador toma conciencia de la situación, suele ser porque ya enfrenta consecuencias destructivas.

Un factor clave en la expansión del problema es la hiperconectividad y el patrocinio masivo en eventos deportivos y camisetas de fútbol. "Los casinos físicos antes no hacían la publicidad de ahora. Internet llevó la posibilidad de apostar al interior de las casas y a los teléfonos de los chicos", señaló la docente de la UNC.

Respecto a la prevención y la legislación, la especialista enfatizó que el camino no es limitar el uso individual de los dispositivos, sino intervenir en la oferta corporativa. "No se trata de restringir la libertad de las personas, sino de regular la publicidad y el control sobre las empresas dueñas de los casinos online", concluyó.

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Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es el futbolista Jonathan Gómez.

¿Qué problema confiesa?
Confiesa su adicción al juego y sus consecuencias devastadoras.

¿Qué consecuencias menciona Gómez sobre su adicción?
Menciona que ha destruido su carrera y su vida familiar.

¿Quién es la experta que opina sobre la ludopatía?
La experta es la psicóloga Leticia Luque.

¿Cuál es la advertencia que hace Luque sobre la publicidad?
Luque advierte que la publicidad normaliza el juego, especialmente en medios dirigidos a jóvenes.

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