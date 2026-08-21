Media sanción a la Reforma Electoral: las posturas de Balagué, Catalini y Di Stéfano

Después de varias horas de debate y cuartos intermedios, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la media sanción del nuevo Código Electoral provincial. El proyecto impulsado por Unidos obtuvo 43 votos a favor y cuatro en contra, sin abstenciones.

La iniciativa tuvo el acompañamiento del oficialismo y del bloque peronista. Entre quienes votaron en contra estuvieron Carlos Del Frade, Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué, del Frente Amplio por la Soberanía, quien habló con Cadena 3 Rosario y cuestionó el proyecto: "No es una reforma electoral que pueda perdurar, está pensada para la próxima elección y en beneficio de las mayorías parlamentarias".

Balagué también apuntó contra el piso electoral previsto en la iniciativa. "Nos ponemos en el podio de las provincias más restrictivas de la Argentina", sostuvo, y advirtió que el nuevo esquema podría dejar sin representación a una parte de los votantes: "Esto obviamente debilita la democracia y fortalece los autoritarismos".

En diálogo con Radioinforme3, la diputada socialista Leonela Catalini defendió la reforma y consideró que "es un avance normativo enorme". Destacó que el nuevo código reúne leyes, decretos y otras normas electorales que estaban dispersas y remarcó la decisión de Santa Fe de mantener las PASO y la boleta única de papel.

Sobre la posibilidad de que un mismo candidato a gobernador tenga diferentes postulantes a vicegobernador en las PASO, Catalini explicó que se trata de "una herramienta más de participación". Según sostuvo, la ciudadanía podrá elegir quién quiere que acompañe al gobernador y eventualmente tenga funciones de gobierno.

La presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Silvana Di Stéfano, también habló y defendió la media sanción. "Este es un avance para la provincia de Santa Fe que, por supuesto, consolida el sistema democrático, también lo moderniza", afirmó. Además, destacó que el nuevo código permite adecuar la legislación a los cambios introducidos por la Constitución provincial reformada.

Di Stéfano también resaltó la incorporación legal del voto joven. "Estamos saldando una deuda con la juventud santafesina", señaló. Los jóvenes de 16 y 17 años podrán votar para cargos municipales, departamentales y provinciales, además de las categorías nacionales que ya contemplaban su participación.

El proyecto también habilita la posibilidad de que ciudades como Rosario elijan convencionales estatuyentes para elaborar sus cartas orgánicas. Con la media sanción de Diputados, el nuevo Código Electoral deberá ser tratado ahora por el Senado provincial, donde podría convertirse definitivamente en ley.

Entrevista de Hernán Funes.