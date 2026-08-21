"La entregaron como un cabrito": el relato del marido de la primera denunciante de los Villarreal

El hombre que habla es sereno. Vive en Villa de María de Río Seco, trabaja en el campo y desde hace años convive con una historia que pocos se atrevían a nombrar en voz alta. Juan Carlos Almirón es la actual pareja de la primera denunciante de la familia Villarreal. Ella tiene hoy 34 años. Él la escuchó, la acompañó y crió al hijo que nació de esa violencia.

“La madre la dio a los dos años a esta gente y ellos la criaron”, resumió con crudeza a Cadena 3. Y agregó una imagen que define el abandono: “Era así, como un cabrito… iba y le decían ‘yo lo quiero a ese chico’ y toma, llévelo”.

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Según el testimonio de Almirón, confirmado por la fiscalía de Córdoba, la niña no solo fue criada en esa casa: fue reducida a la servidumbre. Trabajaba de chica, andaba descalza por la sierra, era golpeada y utilizada. Cuando logró escapar, ya adolescente, denunció formalmente. La denuncia data de 2021. Desde entonces, según él, no se movió.

El hijo de la violación y el silencio institucional

Almirón no elude el núcleo más doloroso del relato. Su pareja fue violada por el hermano de José Aníbal Villarreal, conocido en la zona como “El Hachazo”. Del abuso nació un varón. Ella tenía 17 años.

“Exactamente, así como está escuchando, fue de violación del hermano del Hachazo”, afirma. Cuando nació el bebé, dijo que la joven se escapó y llegó a la Defensoría de Menores porque no tenía dónde ir. Después la volvieron a sacar y la casaron siendo menor.

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Juan Carlos se hizo cargo del niño desde los cuatro años. “Yo lo crié… le dije ‘yo te voy a ayudar, yo lo voy a criar, no quiero que vuelva’”. Hoy ese chico tiene un padre que no es el biológico, pero que lo asumió por completo.

La denuncia por esos hechos, sin embargo, nunca prosperó. Almirón contó que su pareja se desplazaba a dedo hasta Deán Funes para reclamar, porque el padre biológico nunca "le pasó una moneda". Y que, mientras tanto, “el Hachazo se le reía, se le burlaba”.

Protección política y una denuncia que se “guardó” en la comisaría

El testimonio de Almirón apunta directamente al poder local. José Aníbal Villarreal fue, hasta hace pocos días, asesor del legislador Ramón Flores. El padre de los Villarreal, Ricardo, era “muy allegado” a Flores. Según Almirón, todo el pueblo sabía lo que ocurría con la niña.

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“Acá todo el mundo sabía de la realidad de los Villarreal”, dijo. Y cuando le preguntan si es posible que una denuncia tan grave nunca haya llegado a la fiscalía y se haya quedado en la comisaría de Villa María de Río Seco, respondió sin rodeos: “Sí… no entiendo cómo puede ser que una denuncia haya quedado tan aplastada ahí… el poder que tienen acá, los políticos que hacen y deshacen con todo el mundo”.

Recordó que vecinos y hasta familiares de los Villarreal le contaban lo que veían. Que una mujer ya fallecida fue citada a declarar. Y que, a pesar de todo, los involucrados seguían trabajando en el campo de “Cañito” y se reían cuando él pasaba por la calle.

Una mujer marcada y un hombre que eligió quedarse

Hoy la denunciante atraviesa una situación de salud delicada. Hace un mes y medio todavía caminaba y viajaba sola a los controles. Ahora está “prácticamente muy jodida”, describió su pareja.

Entrevista de Radioinforme 3.