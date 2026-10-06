Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre
Este martes 6 de octubre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 13° y 23°. Se esperan cielos parcialmente nublados y una leve brisa del este.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 6 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.
Ahora
En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con nubes dispersas. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad es del 78%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, contribuyendo a un clima fresco y agradable.
El clima hoy martes 6 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se anticipan lluvias, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas. El jueves 8, la mínima será de 17° y la máxima de 21°, también con lluvias moderadas. Para el viernes 9, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El sábado 10, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielos nublados. Finalmente, el domingo 11, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con nubes dispersas.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Santa Fe?
Se espera un clima agradable con temperaturas entre 13° y 24°.
¿Cómo están las condiciones actuales?
El cielo está parcialmente nublado, con una temperatura de 17° y humedad del 78%.
¿Habrá lluvias hoy?
No se anticipan lluvias para el día de hoy en Santa Fe.
¿Cuál es el pronóstico para mañana?
El miércoles se prevé una mínima de 19° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El fin de semana se espera un clima variable, con temperaturas entre 10° y 23°.