Investigadores de la Curtin University han hallado evidencia de una transformación fundamental en la historia geológica de la Tierra, que ocurrió hace aproximadamente 2.5 mil millones de años. Este descubrimiento se basa en una firma química oculta en rocas antiguas, que señala un cambio drástico en la formación y evolución de la corteza terrestre.

La actividad de las placas tectónicas ha sido crucial para la reconfiguración de los continentes y los océanos, además de regular el clima y el campo magnético del planeta a lo largo de miles de millones de años. Sin embargo, los científicos han enfrentado grandes desafíos para determinar el momento exacto en que surgió este sistema, dado que el proceso de reciclaje de material crustal dentro de la Tierra tiende a borrar gran parte de su historia geológica.

El equipo de investigación, liderado por el Dr. Janne Liebmann, un investigador del grupo Timescales of Mineral Systems en el Curtin Frontier Institute of Geoscience Solutions, identificó una firma química distintiva en rocas recolectadas en diversas partes del mundo. La desaparición de esta firma hace aproximadamente 2.5 mil millones de años proporciona evidencia convincente de un cambio importante en el funcionamiento del planeta.

El Dr. Liebmann explicó que esta firma química se genera cuando nueva corteza se forma al fundir rocas más antiguas, dejando un rastro característico. "Buscamos esta firma en miles de rocas de todo el mundo, abarcando casi cuatro mil millones de años de historia de la Tierra", comentó el investigador.

"La encontramos de manera consistente en rocas más antiguas de 2.5 mil millones de años, lo que indica que derivan de un reservorio de corteza antigua que se formó hace aproximadamente cuatro mil millones de años. Sin embargo, después de 2.5 mil millones de años, esa firma desaparece del registro geológico, y a pesar de examinar miles de rocas, nunca la volvimos a ver", añadió.

Este hallazgo sugiere que hubo un cambio fundamental en la manera en que se formaba y transformaba la corteza terrestre, marcando una transición hacia el sistema tectónico dinámico que observamos hoy en día.

El profesor Chris Kirkland, coautor del estudio, también del grupo Timescales of Minerals Systems, destacó que este descubrimiento acerca a los investigadores a comprender cuándo la Tierra desarrolló uno de sus rasgos geológicos más distintivos: un sistema de placas tectónicas en movimiento, diferente a cualquier otro en Venus o Marte.

"La tectónica de placas es fundamental para la evolución de la Tierra a lo largo de miles de millones de años, reconfigurando continuamente los continentes y océanos, y afectando la atmósfera y el clima del planeta", afirmó el profesor Kirkland.

"Lo notable de este hallazgo es que podemos observar cómo las huellas de una Tierra antigua desaparecen del registro geológico en un momento específico. Esto marca la transición de una Tierra primitiva donde la corteza antigua podía fundirse y reconfigurarse en su lugar, a un sistema capaz de mover y reciclar la corteza a una escala mucho mayor. Esto nos brinda la evidencia geológica más clara hasta ahora de cuándo se activó el motor tectónico que impulsa la Tierra moderna".

La investigación, titulada "Loss of ancient crustal reservoirs marks a shift in Earth's geodynamic regime", fue publicada en Proceedings of the Royal Society A.