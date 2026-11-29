Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el este (70°) y la presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 34°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero no se anticipan lluvias ni cambios bruscos en el clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El lunes 30 de noviembre, se prevé una mínima de 26° y una máxima de 37°, con cielo parcialmente nublado. El martes 1 de diciembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 20° y una máxima de 28°, y se anticipan lluvias intensas. El miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 28°, con cielo nublado. Para el jueves 3 de diciembre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, manteniendo el cielo nublado. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, se pronostica una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo también nublado.