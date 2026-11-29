FOTO: Policías le hicieron RCP a una beba que se ahogaba y le salvaron la vida en Córdoba.

Una rápida intervención policial permitió salvarle la vida a una beba de un año que se había ahogado en barrio Cabo Farina, en la ciudad de Córdoba. La pequeña había aspirado agua, estaba desvanecida y presentaba dificultades para respirar cuando llegaron los efectivos.

El episodio ocurrió durante la tarde de este sábado, luego de que la Policía recibiera un llamado de alerta. Los uniformados se dirigieron hasta la intersección de las calles Mar de Ajó y Viña del Mar, donde encontraron a la niña en grave estado.

Ante la emergencia, los efectivos comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar recuperar sus signos vitales y asistirla mientras organizaban el traslado a un centro de salud.

Durante el traslado en el móvil policial, los uniformados continuaron con las maniobras de asistencia y consiguieron desobstruir las vías respiratorias de la beba.

La rápida intervención permitió estabilizar a la pequeña antes de su llegada al hospital.

Finalmente, la niña ingresó al Hospital Príncipe de Asturias, donde quedó bajo atención de los profesionales de la salud.

Tras la evaluación médica, le diagnosticaron aspiración de agua y ahogamiento.

La actuación de los policías resultó determinante para asistir a la beba en una situación de extrema urgencia y permitir su traslado al centro médico.