FOTO: El agresor, de 42 años, se entregó tras la viralización del video en redes sociales.

La Fiscalía Regional de Rosario imputó este sábado a un hombre de 42 años por agredir físicamente al empleado de un minimarket ubicado en el macrocentro de esa ciudad santafesina, en el marco de un episodio de violencia ocurrido a principios de semana y que cobró notoriedad tras la difusión de las imágenes en redes sociales.

La resolución judicial alcanzó a Luis I., quien permaneció menos de 24 horas bajo arresto preventivo luego de que las autoridades ordenaran su liberación bajo fianza, sujeta al cumplimiento estricto de una serie de reglas de conducta establecidas por la Justicia provincial por el término de tres meses.

La causa avanzó formalmente este sábado con la presentación del material probatorio recopilado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de que el acusado se presentara de manera voluntaria en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) el viernes por la tarde.

El accionar del sospechoso estuvo motivado por la fuerte repercusión pública que generó la circulación de la grabación de las cámaras de seguridad del comercio, donde se observa la secuencia del ataque a golpes contra el trabajador.

El hecho investigado se produjo a las 7 AM del pasado 21 de noviembre en un establecimiento comercial situado sobre la avenida Francia al 1000, en la zona del macrocentro rosarino.

Según consta en la denuncia realizada por la víctima, un joven de 19 años que se desempeñaba en el local, el incidente se desencadenó cuando el agresor ingresó al establecimiento para solicitar el uso del sanitario.

Ante la negativa del empleado a facilitarle el acceso al baño, el hombre reaccionó de forma violenta y arremetió de inmediato a puñetazos contra el trabajador, provocándole diversas lesiones antes de retirarse del lugar.

Con la imputación formulada por la Fiscalía y las medidas restrictivas dispuestas por el tribunal actuante, el proceso penal continuará su curso para determinar la responsabilidad definitiva del imputado en los hechos denunciados.