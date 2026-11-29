Los puntajes del triunfo de River ante Instituto en una noche llena de emociones en Alta Córdoba
El periodista de Cadena 3, Gustavo Gutiérrez, analizó el rendimiento de los jugadores de "La Gloria" y "El Millonario" en los cuartos de final del Torneo Clausura. Mirá los números.
29/11/2026 | 00:20Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto no pudo con River y se quedó con las manos vacías. Foto: Daniel Cáceres.
Instituto
-Marcos Ledesma 8
-Fernando Alarcón 5
-Leonel Mosevich 5
-Jonatan Galvan 5
-Diego Sosa 5
-Matías Gallardo 6
-Gustavo Abregú 5
-Hernán de la Fuente 5
-Jonás Acevedo 3
-Jhon Córdoba 4
-Facundo Suárez 6
-Jeremías Lázaro 5
River
-Santiago Beltrán 6
-Francisco Ortega 5
-Lautaro Rivero 6
-Nicolás Otamendi 8 (figura)
-Gonzalo Montiel 6
-Santiago Espíndola 7
-Tobías Andrada 6
-Thiago Almada 5
-Angel Correa 6
-Tomás Galvan 6
-Sebastián Driussi 5